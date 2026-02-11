Muškarac je osumnjičen da je nožem izbo svoju majku B.B. u Kruševcu.

Izvor: društvene mreže

Muškarac J.B. (32) osumnjičen je da je danas ubio svoju majku B.B. (59) nakon svađe u njihovoj porodičnoj kući. Kako je navelo Više javno tužilaštvo u Kruševcu, on ju je ubo nožem u stomak i vrat nakon čega je žena podlegla povredama na licu mjesta.

Prema saznanjima "Republike", ubijena žena je majka troje djece - dvojice sinova i ćerke. Radila je kao medicinska sestra u Opštoj bolnici u Kruševcu.

Ispred kuće ubijene žene je trenutno opsadno stanje - 10 patrola policije je na licu mjesta. Motiv zločina zasad nije poznat, uhapšenom je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden tužiocu.

