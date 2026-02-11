U sudnici je danas nastavljeno izvođenje dokaza za Skaj aplikacije, odnosno poruke za koje tužilaštvo tvrdi da su ih Vušović i ostali optuženi razmjenjivali tokom pokušaja ubistva Samira Divljanovića 29. decembra 2019.

Nikola Kačarević, muž starlete Tamare Đurić, kom je na prethodnom suđenju takozvanom vračarskom klanu, čiji je, prema optužnici bio pripadnik, ukinut pritvor i zamijenjen kućnim pritvorom s nanogicom, danas je u najveću sudnicu Specijalnog suda u Beogradu sproveden u pratnji stražara iz pritvora.

Kačarević je, podsjetimo, u pritvoru od novembra 2022, a kao garanciju da će se pojavljivati na suđenjima ponudio je jemstvo od 100.000 eura u kešu kao i nekretnine u vrijednosti većoj od 400.000 eura u Tivtu, Krašićima, Sopotu i Smederevskoj palanci. Kačarević, međutim, neće biti pušten dok ne bude upisana hipoteka na nekretnine.

On se optužnicom tereti da je za 6.000 eura Nikoli Vušoviću odavao informacije o kretanju i mjestima na kojima se sastaje sa svojim drugom Aleksandrom Šarcem, kog su prema optužnici vračarci ubili u Trznom centru Ušće u oktobru 2020.

U sudnici je danas nastavljeno izvođenje dokaza za Skaj aplikacije, odnosno poruke za koje tužilaštvo tvrdi da su ih Vušović i ostali optuženi razmenjivali tokom pokušaja ubistva Samira Divljanovića 29. decembra 2019. Inače i Divljanović je danas iz pritvora doveden u sudnicu, pošto je u međuvremenu uhapšen.

Iz poruka koje su se danas čule, proizilazi da su ga namamili na sastanak nudeći mu da kupi drogu.

"Taj se plaši svoje sjenke. Pričamo o prevarantu koji ne izlazi na sastanke, osim sa svojima", piše u jednoj od poruka.

Zatim u porukama navodno planiraju da ga ne ubiju, već otmu:

"Spakujemo ga brate u gepek i u šumu na Avalu".

Međutim, posle pucnjave na Vračaru u kojoj je prema optužnici učestvovao optuženi Aleksandar Milošević, on šalje glasovnu poruku:

"Pucali smo jedan na drugog, ne znam šta je bilo. Ispalio sam na njega cio šaržer, on na mene 5-6".

Vušović: Jesi li ga ubio?

"Nisam trebao da probam da ga hapsim, krenuo da vadi utoku i da se baca pod kola, ja na njega, on na mene. Jurili se oko auta, kad su mi se istrošili meci, ja počeo da bježim".

Na pitanje sudije, Divljanović je danas rekao da je na njega pucao muškarac u crnom sa kačketom.

"Čim sam vidio tog čovjeka, počeo je već da puca, izvadio sam pištolj i pucao sam i ja".

Inače, Divljanović je i danas u sudnici potvrdio da je o sastanku s "vračarcima" na kom je trebalo da kupi drogu obavijestio policiju, koja je te večeri bila sa njim.

