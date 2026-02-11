Višestruki brakovi, petoro djece nagurano u jednoj sobi, misteriozna smrt iz 2018. godine i finansijski slom – samoubistvo tri sestre u Indiji miriše na skrivene užase.

Izvor: dailymail.co.uk/Printscreen

Pakhi (12), Prači (14) i Nišika (16) skočile su sa devetog sprata svog stana u Gazijabadu u Indiji prošle srijede, navodno nakon što su im roditelji, zbog zavisnosti od igrica, oduzeli mobilne telefone.

Dok se prvobitna priča fokusirala na „zavisnost od igranja“, istraga o njihovom ocu, Četanu Kumaru, otkrila je niz brakova i sumnjive nelogičnosti u njegovim izjavama.

Policijski izvori navode da Kumarovo svjedočenje o brakovima ne prolazi test osnovne logike. Tvrdio je da je njegov drugi brak bio nužan jer njegova prva supruga nije mogla da ima djecu, ali uzrast njegove djece ukazuje na suprotno.

„Kumar (otac tri sestre) mijenjao je iskaze. U početku je pokušao da sakrije brak sa Tinom“, rekao je jedan visoki policijski službenik.

Obdukcioni nalaz potvrdio je da su sestre preminule od povreda glave. Atul Kumar Sing, pomoćnik komesara policije (ACP) iz Šalimar Gardena, rekao je za NDTV da na tijelima djevojčica nije bilo tragova seksualnog zlostavljanja.

Telefoni maloljetnica, od kojih je jedan prodat samo 15 dana prije incidenta, pronađeni su i poslati na forenzičku analizu kako bi se utvrdilo šta se događalo u njihovim poslednjim satima.

Saglasnost, prikrivanje i serijski brakovi

Četan Kumar, njegove tri supruge – Sujata, Hina i Tina – i njihovo petoro djece spavali su u jednoj sobi trosobnog stana u kompleksu Bharat City u Gazijabadu. Istraga pokazuje da je sa prvom suprugom Sujatom dobio ćerku i sina sa mentalnim smetnjama.

„Rekao je da se oženio Hinom jer Sujata nije mogla da zatrudni“, naveo je ACP Sing. Prema Kumarovom iskazu policiji, oženio je Sujatu 2010. godine, njenu sestru Hinu 2013, a Tinu, koja je prešla iz islama u hinduizam, 2023. godine. Međutim, njegov vremenski sled i razlozi za brak sa Hinom ne poklapaju se, jer se vjeruje da je Sujatina ćerka u trenutku smrti imala 16 godina.

Na pitanje kako je uspio da se oženi sa tri žene bez razvoda od prethodnih, ACP je rekao: „Žene su navodno pristale na brakove. Niko nije podnio prijavu.“

Sa Hinom je dobio dvije ćerke (14 i 12), koje su, zajedno sa starijom Sujatinom ćerkom, preminule nakon što su navodno skočile sa devetog sprata zgrade. Tina, najmlađa supruga (22), sa njim ima trogodišnju ćerku. „Ranije je radila sa Kumarom. Za sada je utvrđeno da su i ostale supruge pristale na taj brak“, rekao je ACP.

Prema navodima policije, Kumar je tokom ispitivanja tvrdio da su njegove ćerke bile zavisne od korejskih igrica zasnovanih na zadacima i da im je zbog toga oduzeo telefone.

Policija je pronašla i dnevnik od 30 strana u kojem su djevojčice navodno napisale da su bile frustrirane nakon što im je onemogućen pristup korejskim dramama i K-pop muzici.

Još jedan detalj koji je isplivao jeste smrt Sujatine i Hinine sestre 2018. godine, koja je pala sa balkona kuće dok ih je posjećivala. Slučaj je tada okarakterisan kao nesrećan slučaj, a porodica nije podnijela policijsku prijavu.

Kumar, koji radi kao berzanski posrednik, ima dug od oko 2 crore rupija (oko 20 miliona rupija), navela je policija. Osim što je prodao mobilne telefone svojih ćerki kako bi platio račun za struju, nakon pandemije kovida nije ih slao ni u školu. Razlog za to, prema policiji, jeste veliki teret dugova.