U vekoj akciji Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i UKP-a jutros je uhapšeno troje muškaraca, za koje se sumnja da su pripadnici kavačkog klana, a kod njih je pronađena gomila oružja, eksploziv, droga, ali i oprema za maskiranje i praćenje.
Sumnja se da su "kavčanI" planirali u Srbiji likvidacije visokih državnih funkcionera. Podsjetimo, zaplijenjeno je osam kilograma kokaina, manja količina marihuane, dva kilograma eksploziva, snajper sa optičkim nišanom.
Pogledajte šta je sve pronađeno kod osumnjičenih:
"Zapljenjen je snajper sa optičkim nišanom, ručni raketni bacač, pet granata, dva pištolja sa izbrušenim brojevima, dva kilograma eksploziva, dvije silikonske maske, ali i kriptovani telefoni, radio-stanice, špijunske kamere, detektor uređaja za praćenje, rotaciona svjetla", otkriva izvor.
Tokom pretresa, pronađena je i veća količina novca.
Kako otkriva izvor istraga UKP i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu počela je posle dobijanja operativnih podataka da su na teritoriju Srbije ušla dvojica snajperista koji planira likvidacije. Izvor dodaje da je ovo veliki uspjeh i da je rezultat ozbiljnog rada na terenu koji je trajao nekoliko mjeseci.Izvor: Interpol
"Da je opasnost koja je prijetila bila ozbiljna najbolje svjedoči količina kokaina koji je pronađen, ali i silikonske maske koje pripadnici kriminalnih klanova koriste za likvidacije, veća količina eksploziva, ali i snajper sa optičkim nišanom. Kriptovani telefoni biće poslati na vještačenje", otkriva izvor i podsjeća da je jedan od uhapšenih "kavčana", navodno, bio na direktnoj liniji sa Radojem Zvicerom, vođom tog zloglasnog klana, koji je već pet godina u bjekstvu.