Vlasnik je ispustio povodac, a reakcija psa postala hit: Ljubimac ga u nevjerici pogledao, pa uradio nešto neočekivano

Ovaj pas je svojom reakcijom pokazao koliko voli šetnju sa vlasnikom.

Izvor: Instagram printscreen/ pubity

Jedan naizgled običan trenutak sa ulice pretvorio se u pravi viralni hit koji je za kratko vreme prikupio skoro tri miliona pregleda. Na snimku se vidi kako vlasnik namerno baca povodac na ulicu, očigledno želeći da proveri kako će njegov ljubimac reagovati. Pas u tom trenutku zastaje i šokirano gleda u svog vlasnika, kao da pokušava da razume šta se upravo dogodilo.

Njegov izraz lica mnogi su protumačili kao nevericu, pa su komentari ispod videa preplavljeni šalama poput: "Da li je moguće da si to upravo uradio?". Međutim, prava scena tek tada počinje. Umesto da ignoriše situaciju ili nastavi dalje, pas prilazi povocu, uzima ga u usta i odlučno prilazi vlasniku. Zatim mu pruža povodac, kao da mu jasno poručuje: "Hajde, red je da me prošetaš kako treba."

Psi vole šetnje jer one dobro utiču i na njihovo telo i njihov mozak. Šetnja im omogućava da istražuju nove mirise, zvuke i prizore, što ih mentalno obogaćuje, jer putem mirisa razumeju svet oko sebe.

Takođe, šetnja zadovoljava njihove prirodne instinkte za kretanjem, pruža im fizičku aktivnost i daje im posvećeno vreme sa vlasnikom, pa šetnje predstavljaju spoj avanture, rutine i povezivanja na jednom mestu.