logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vlasnik je ispustio povodac, a reakcija psa postala hit: Ljubimac ga u nevjerici pogledao, pa uradio nešto neočekivano

Vlasnik je ispustio povodac, a reakcija psa postala hit: Ljubimac ga u nevjerici pogledao, pa uradio nešto neočekivano

Autor Ana Živančević
0

Ovaj pas je svojom reakcijom pokazao koliko voli šetnju sa vlasnikom.

Vlasnik je ispustio povodac, a reakcija psa postala hit: Ljubimac ga u nevjerici pogledao, pa uradio Izvor: Instagram printscreen/ pubity

Jedan naizgled običan trenutak sa ulice pretvorio se u pravi viralni hit koji je za kratko vreme prikupio skoro tri miliona pregleda.  Na snimku se vidi kako vlasnik namerno baca povodac na ulicu, očigledno želeći da proveri kako će njegov ljubimac reagovati. Pas u tom trenutku zastaje i šokirano gleda u svog vlasnika, kao da pokušava da razume šta se upravo dogodilo.

Njegov izraz lica mnogi su protumačili kao nevericu, pa su komentari ispod videa preplavljeni šalama poput: "Da li je moguće da si to upravo uradio?". Međutim, prava scena tek tada počinje. Umesto da ignoriše situaciju ili nastavi dalje, pas prilazi povocu, uzima ga u usta i odlučno prilazi vlasniku. Zatim mu pruža povodac, kao da mu jasno poručuje: "Hajde, red je da me prošetaš kako treba."

Psi vole šetnje jer one dobro utiču i na njihovo telo i njihov mozak. Šetnja im omogućava da istražuju nove mirise, zvuke i prizore, što ih mentalno obogaćuje, jer putem mirisa razumeju svet oko sebe.

Takođe, šetnja zadovoljava njihove prirodne instinkte za kretanjem, pruža im fizičku aktivnost i daje im posvećeno vreme sa vlasnikom, pa šetnje predstavljaju spoj avanture, rutine i povezivanja na jednom mestu.

Tagovi

životinje psi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ