Sin ubio majku u Kruševcu.
Danas je u Kruševcu sin ubio svoju majku, saznaje "Alo". Uviđaj je i dalje u toku.
(Alo/MONDO)
