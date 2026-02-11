logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Treba mi za hranu": Kristijan Golubović moli Baku Praseta da ga angažuje, otkriveni svi detalji

"Treba mi za hranu": Kristijan Golubović moli Baku Praseta da ga angažuje, otkriveni svi detalji

Autor Đorđe Milošević
0

Golubović smatra da za jutjubera koji se često hvali velikom zaradom nije ništa da njemu plati 50.000 eura za učešće na turniru.

"Treba mi za hranu": Kristijan Golubović moli Baku Praseta da ga angažuje, otkriveni svi detalji Izvor: Red Tv printscreen/YT Baka Prase

Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, nedavno je organizovao prvi BFC - Baka Fighting Championship koji je gledalo skoro 600.000 ljudi.

Iako ga je u prvi mah ocijenio kao lakrdiju na koju ne bi pristao za manje od 300.000 eura, Kristijan Golubović danima priča o turniru i iznosi uslove pod kojima bi učestvovao na sledećem takmičenju.

"Rekao sam prvo 300.000 eura, ali to sam lupio. Moja tarifa je 50.000 evra, jer meni treba samo 15.000 eura za hranu i trening da se spremim. Rekao sam Baki da može da dovede Bizu sa lopatom za snijeg, Džeka sa šipkom i Filipovića sa nunčakama i sva trojica sa mnom da se biju, a ja golim pesnicama sve da ih naslažem - rekao je Golubović.

"Mogu ja da se bijem i sa petoricom, pet mečeva zaredom da bude, ali onda hoću 50.000 eura po meču."

Golubović smatra da za jutjubera koji se često hvali velikom zaradom nije ništa da njemu plati 50.000 eura za učešće na turniru.

"Šta je to za velikog Baku, a kad bih ja učestvovao vidjeli bi šta su prave ulične borbe, 10.000 miliona ljudi će da gleda", poručio je Golubović Baki Prasetu.

Golubovića narednog mjeseca očekuje meč sa Vukom Mobom, a da li će ga Baka Prase angažovati za naredni BFC ostaje da vidimo.

Izvor: Informer/ Mondo

Tagovi

Baka prase Kristijan Golubovic

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ