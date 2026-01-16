logo
Nikolija otkrila detalje veze sa Reljom: Zajedno su 12 godina, imaju dvije ćerke, evo zašto mu još nije rekla "da"

Autor Marina Cvetković
0

Pjevačica je jednom prilikom otkrila zašto se ona i Relja nikada nisu vjenčali.

Nikolija otkrila detalje veze sa Reljom: Zajedno su 12 godina, imaju dvije ćerke, evo zašto mu još n Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Nikolija Jovanović i Relja Popović našli su se u centru pažnje javnosti jer ga je ona otpratila sa Instagrama, što je podgrijalo sumnje da nisu u dobrim odnosima, usred priča o prevari.

Njih dvoje su zajedno od 2014. godine, a pjevačica je jednom prilikom otkrila zašto se nikada nisu vjenčali, iako su zajedno 12 godina.

"Postoji više razloga zbog kojih se nismo venčali. Mada, što bi rekla jedna moja prijateljica: Imaš dvoje djece i možeš ti to da zoveš kako želiš, ali to ti je brak", rekla je Nikolija, gostujući u emisiji "Ekskluziv Night" na TV Prva, pa nastavila:

"Nikada nismo bili na nekoj svadbi i rekli: E, ovo je baš gotivno. I mi bismo mogli tako. Ja sam možda bila na dvije svadbe u životu. Od toga, na jednoj sam bila kuma."

"Ne treba nam papir za ljubav"

Nikolija je priznala i to da njoj i Relji "papir" ne znači mnogo. 

"Ne znam, možda se to nekad promijeni. Možda nas nešto ponese i poželimo da se vjenčamo, ali sada nam je baš lijepo ovako. Ne vidim zašto treba zakon staviti iznad ljubavi. Mora li da postoji još neka potvrda iznad potvrde ljubavi?", zapitala se pevačica.

Podsjetimo, Nikolija Jovanović otpratila je svog supruga Relju Popovića sa Instagrama usred priča o prevari, zbog čega je nastao potpuni haos na društvenim mrežama.

"Ljudi, Nikolija je stvarno otpratila Relju sa Instagrama", glasio je jedan komentar na "X" mreži koji je pokrenuo lavinu komentara njihovih fanova.

Podsjetimo, čitava drama krenula je nakon što je u Eliti 9 procurila informacija da se Anita Stanojlović navodno tajno viđala sa Reljom prošlog ljeta u Budvi, a potom i u njegovom studiju. Ona je, kako učesnici rijalitija tvrde, o aferi pričala u šiframa sa svojom PR-kom Tamarom, a zatim je detalje povjerila i Dači, koji je sve razotkrio za crnim stolom.

Tagovi

Relja Popović Nikolija Jovanović

