Ćerke Čarlija Šina bile s istim momkom? Skandal u porodici slavnog glumca, Onlifens zvijezda sve iznijela u javnost

Ćerke Čarlija Šina bile s istim momkom? Skandal u porodici slavnog glumca, Onlifens zvijezda sve iznijela u javnost

Autor Dragana Tomašević
0

Semi Šin optužila je sestru Lolu da je u vezi s njenim bivšim momkom, dok ona javno demantuje i tvrdi da su navodi potpuno netačni.

Ćerke Čarlija Šina bile s istim momkom Izvor: Twitter/screenshot/@samiisheen

Semi Šin, ćerka Čarlija Šina i Deniz Ričards, izazvala je buru reakcija na društvenim mrežama nakon izjave koja je mnoge ostavila bez teksta. Influenserka i model u jednom od svojih najnovijih video-snimaka tvrdi da je njena sestra Lola Šin u vezi sa njenim bivšim momkom.

"Zamisli da otkriješ da se tvoja sestra i bivši sve vrijeme viđaju iza tvojih leđa", napisala je Sami uz selfi-video. U pozadini je svirala pjesma Lane Del Rej "Norman F***ing Rokvel", dok je ona izgledala vidno šokirano.

Pogledajte:

@samisheen

♬ norman fucking rockwell - L

Iako Semi nije imenovala bivšeg partnera o kojem govori, brojni pratioci su u komentarima iznosili pretpostavke. Mnogi su naveli da bi moglo biti riječ o mikroinfluenseru Ajdenu Dejvidu.

Sestra sve demantovala

Nedugo nakon što je video, koji je pregledan više od tri miliona puta, postao viralan, oglasila se i Lola Šin. Ona je na TikToku odlučno negirala navode svoje sestre.

"Više se nikada ne branim od svoje sestre jer me, iskreno, nije briga. Ali ovo nisam mogla da pustim", započela je Lola i dodala da su tvrdnje njene sestre "potpuno neistinite".

Ovako izgleda Semi Šin:

"Slobodna sam, ne dopisujem se ni sa kim i definitivno nisam u vezi sa njenim bivšim. To je jedino što ću reći sa svoje strane, jer je ovo nevjerovatno", poručila je.

I prije se svađale javno

Ovo nije prvi put da su ćerke poznatog glumačkog para javno u sukobu. Semi je ranije optužila Lolu za "homofobiju i transfobiju", dok je istovremeno javno hvalila njihovu majku, Deniz Ričards.

U video-snimku koji je u junu objavila na TikToku, Semi je rekla da je njihova majka uradila "nevjerovatan posao" u njihovom vaspitanju, posebno u učenju da prihvate svačiju se*sualnu orijentaciju i rodni identitet.

"Zato mi je tužno da vidim da je moja sopstvena sestra sada homofobna i transfobna", rekla je tada Semi.

Ovo su slavni roditelji sestara:

Napetosti su dodatno porasle nakon što je Lola podijelila video hrišćanskog podkastera Brajsa Kroforda, u kojem je tvrdio da je grijeh biti transrodna osoba.

Ovako  izgleda Lola:

"Tužno je što je toliko vezana za svoju religiju da razmišlja na taj način", izjavila je Sami, dodajući da joj se postupci mlađe sestre "gade".

