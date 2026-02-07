Donald Tramp odbio je da se izvini zbog videa u kojem su Barak i Mišel Obama prikazani kao majmuni, tvrdeći da "nije pogriješio".

Donald Tramp odbio je da se izvini nakon što je na njegovom profilu na društvenoj mreži Truth Social podijeljen video u kojem su Barak i Mišel Obama prikazani kao majmuni, poručivši: "Nisam pogriješio". Bijela kuća je isprva branila objavu, da bi je nekoliko sati kasnije uklonila, okrivivši člana osoblja da je video podijelio "greškom", piše Sky News.

Sporni prikaz pojavio se pred kraj videa u kojem se ponavljaju opovrgnute tvrdnje da su mu izbori 2020. godine, koje je izgubio od Džoa Bajdena, bili ukradeni. U isječku od dvije sekunde, objavljenom na Trampovoj društvenoj mreži, Obame su prikazane kao majmuni koji skaču u ritmu pjesme "The Lion Sleeps Tonight". Objava je izbrisana otprilike 12 sati nakon objavljivanja.

Tramp: Pogledao sam početak, bilo je u redu

Zvaničnik Bijele kuće izjavio je da je član osoblja objavio video "greškom" te da je objava sada uklonjena. Kasnije je, tokom ljeta predsjedničkim avionom Air Force One, američki predsjednik rekao da "naravno" osuđuje rasističke djelove videa, ali je novinarima kazao da se neće izvinjavati. Takođe nije rekao da li će otpustiti zaposlenog koji je snimak objavio.

"Ne, nisam pogriješio", rekao je, dodavši da nije vidio cijeli video. "Pogledao sam početak. Bilo je u redu."

Zatim je pojasnio: "Pogledao sam prvi dio i on se zaista bavio biračkom prevarom i mašinama, koliko je sve korumpirano i odvratno. Onda sam to proslijedio ljudima. Oni obično pogledaju cijelu stvar. Ali pretpostavljam da neko nije i da su to objavili. Uklonili smo snimak čim smo saznali."

Talas osuda širom političkog spektra

Objava je izazvala oštro zgražavanje širom političkog spektra, a na meti kritika našao se i odgovor Bele kuće.

Kamala Haris, Trampova demokratska suparnica na predsjedničkim izborima 2024, izjavila je: "Niko ne vjeruje u ovo zataškavanje iz Bele kuće, pogotovo zato što su isprva branili objavu. Svima nam je jasno ko je Donald Tramp i u šta vjeruje."

U poruci na X-u, nekadašnjem Tviteru, demokratski guverner Kalifornije Gevin Njuzom optužio je predsjednika za "odvratno ponašanje". Dodao je: "Apsolutno svaki republikanac ovo mora da osudi. Odmah." Vođa demokrata u Senatu Čak Šumer napisao je na X-u: "Rasistički. Podlo. Odvratno. Ovo je opasno i sramoti našu zemlju – gdje su republikanci u Senatu?" Šumer je pozvao američkog predsjednika da se izvini Obamama, nazvavši ih "dvoje velikih Amerikanaca zbog kojih Donald Tramp izgleda kao mali, zavidan čovjek".

Ben Rouds, koji je bio zamjenik savjetnika za nacionalnu bezbjednost u Obaminoj Beloj kući, reagovao je na video nazivajući Trampa "mrljom na našoj istoriji".

"Neka Trampa i njegove rasističke sljedbenike proganja činjenica da će budući Amerikanci prihvatati Obame kao voljene ličnosti, dok će njega proučavati kao mrlju na našoj istoriji", napisao je na X-u.

Džordž Konvej – bivši suprug Keli En Konvej, koja je vodila Trampovu uspješnu predsjedničku kampanju 2016. – odgovorio je podsjećanjem na članak koji je napisao 2019, u kojem je Trampa opisao kao "rasistu". Grupa Republikanci protiv Trampa napisala je: "Nema dna."

Bijela kuća je prvo kritikovala "lažno zgražavanje"

Pre nego što je objava uklonjena, portparolka Bijele kuće Karolina Levit branila ju je, rekavši da je prikaz dio dužeg videa koji razne političare prikazuje kao životinje.

"Ovo je iz internet meme videa koji predsjednika Trampa prikazuje kao kralja džungle, a demokrate kao likove iz Kralja lavova. Molim vas, prestanite sa lažnim zgražavanjem i izvještavajte danas o nečemu što je Amerikancima zaista važno", rekla je.

Tramp ima dugu istoriju napada na Obamu, svog prethodnika na mjestu predsjednika, te je bio glasan zagovornik teorije zavere o mjestu rođenja. Ta teorija dovodila je u pitanje da li je Barak Obama rođen na Havajima, tvrdeći da je zapravo rođen u Keniji i stoga nepodoban za obavljanje predsjedničke dužnosti. Obama je 2011. godine objavio svoj rodni list, a 2016. Tramp je javno priznao da je njegov prethodnik rođen u SAD.