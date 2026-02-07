Iz kompanije Voli poručuju da, iako je rad nedjeljom zakonski omogućen, marketi neće raditi dok se ne donese jasno, ustavno i nediskriminatorno rješenje, usaglašeno kroz dijalog svih relevantnih aktera.

Izvor: Kompanija Voli

Kompanija Voli saopštila je da, iako je rad nedjeljom trenutno zakonski dozvoljen, njihovi objekti neće biti otvoreni tog dana dok se ne postigne sveobuhvatno i trajno rješenje prihvatljivo za sve strane.

Iz Volija poručuju da se protive uvođenju radne nedjelje i da se ovo pitanje mora rješavati isključivo kroz otvoren, inkluzivan i argumentovan dijalog, uz uvažavanje interesa zaposlenih, poslodavaca, potrošača i države. Naglašavaju da, bez obzira na odluku Ustavnog suda kojom je omogućeno da marketi rade nedjeljom, Voli ostaje pri stavu da neće raditi dok se ne uspostavi jasno, precizno i ustavno utemeljeno zakonsko rješenje.

Kako ističu, novo zakonsko rješenje mora obezbijediti jednak tretman svih učesnika na tržištu i ne smije dovesti do diskriminacije ili selektivne primjene propisa. Ukoliko Skupština odluči da nedjelja ostane neradni dan, Voli smatra da je neophodno jasno definisati pravila za sve djelatnosti.

U tom kontekstu navode da benzinske pumpe nedjeljom treba da prodaju isključivo gorivo, uz mogućnost rada ugostiteljskih objekata, ali bez prodaje robe koja spada u standardni asortiman marketa. Na pijacama bi, kako kažu, trebalo dozvoliti prodaju poljoprivrednih i mliječnih proizvoda, dok pekare ne bi smjele širiti ponudu van osnovnih pekarskih proizvoda. Svako drugačije rješenje, upozoravaju, narušilo bi tržišnu ravnotežu i dovelo do nelojalne konkurencije.

Iz Volija ističu i da su svjesni osjetljivosti pitanja neradne nedjelje u Crnoj Gori, posebno zbog značaja turizma i njegovog uticaja na budžetske prihode i utisak turista. Zbog toga smatraju da je potrebno usvojiti rješenje koje će biti ustavno prihvatljivo, ekonomski opravdano i jednako primjenjivo na sve, bez izuzetaka koji stvaraju nejednakost.

Naglašavaju da Vlada do održivog rješenja mora doći kroz razgovore sa svim socijalnim partnerima, naročito predstavnicima trgovinskog sektora. Takođe ukazuju da pojedini predstavnici poslodavaca u dosadašnjim razgovorima zanemaruju stavove trgovine i predlažu rješenja koja nijesu usklađena ni sa privredom ni sa radnicima.

Na kraju, iz kompanije Voli poručuju da ostaju otvoreni za dijalog i spremni da, zajedno sa državnim institucijama i socijalnim partnerima, doprinesu pronalaženju rješenja u interesu crnogorske privrede i društva u cjelini.