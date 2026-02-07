Hiljade ljudi protestovalo je u Milanu protiv Zimskih olimpijskih igara zbog ekoloških i stambenih problema, dio demonstranata sukobio se s policijom, a više osoba je uhapšeno.

Izvor: Profimedia

Hiljade ljudi okupile su se u subotu u Milanu u znak protesta protiv Zimskih olimpijskih igara (ZOI), dan nakon svečanog otvaranja u sjevernom italijanskom gradu, a dio demonstranata bacao je pirotehniku i sukobio se s policijom.

Grupa od oko 100 protestanata, uglavnom radikalnih ljevičara, bacala je petarde, dimne bombe i flaše na policiju nakon što se u subotu odvojila od glavnog dijela protesta u Milanu, gradu domaćinu Olimpijskih igara.

Policija, opremljena za razbijanje demonstracija i sa štitovima, odgovorila je vodenim topovima pokušavajući da rastjera grupu, od kojih su neki nosili kapuljače i šalove kako bi prekrili lica. Red je uspostavljen nakon nekoliko minuta.

Nekoliko izgrednika je uhapšeno. Policija je bila u stanju visoke pripravnosti nakon nasilnih sukoba tokom protesta u Torinu prošlog vikenda, u kojima je povrijeđeno više od 100 policajaca.

Ekološki i stambeni problemi u središtu nezadovoljstva

Reuters javlja da je više od 5.000 ljudi izašlo na ulice Milana zbog troškova stanovanja i ekoloških problema. Protestanti su nosili transparente osuđujući niz problema, od korišćenja vještačkog snijega i sječe drveća do stambene krize u finansijskoj i modnoj prijestonici Italije.

"Igre više nisu održive sa ekološkog ili društvenog stanovišta, njihovo vrijeme je isteklo", rekla je 29-godišnja protestantkinja Frančeska Misana za AFP.

Kritičari ZOI-a upozoravaju na uticaj infrastrukture na krhki planinski ekosistem, kao i na široku upotrebu vještačkog snijega, čija proizvodnja zahtijeva velike količine energije i vode.

Drugi ističu da je Milano za mnoge postao grad u kojem više ne mogu da žive zbog rastućih troškova života, uslijed priliva bogatih novih stanovnika privučenih poreskim olakšicama.

Kritike upućene organizatorima

"Ove Igre promovisane su kao održive i budžetski neutralne", rekao je Alberto di Monte, jedan od organizatora protesta koje su sazvali sindikati, organizacije za stambena prava i aktivisti.

Međutim, kako je naveo za AFP, budući da je riječ o jednim od geografski najrasprostranjenijih Igara u istoriji – koje se održavaju na više lokacija širom italijanskih Alpa – milijarde eura potrošene su na izgradnju puteva, a ne na zaštitu planina. U međuvremenu, Milano se pretvorio u "Diznilend za turiste", ugostio brojne velike događaje, ali zapostavio svoje stanovnike.

"Vratimo grad, oslobodimo planine!", pisalo je na jednom transparentu, dok je na drugom, sa slikom kapi vode, stajalo: "Olimpijske igre me isušuju."

Protestant Đovani Gajani (69) oštro je kritikovao odluku o sječi stotina stabala radi izgradnje sporne bob staze Milano–Kortina.

Takođe se protestovalo i zbog prisustva agenata američke Imigracione i carinske službe (ICE), koji su dio obezbjeđenja američke delegacije.

"Slobodna planina, manje ICE-a, više glečera", pisalo je na jednom transparentu.

Neki protestanti nosili su palestinske zastave.