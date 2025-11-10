logo
Ana Nikolić baca cipele po bini, a iza nje Rale: Isplivao prvi zajednički snimak nakon haosa u Dubaiju

Autor Jelena Sitarica
Na mrežama Nikolićeve osvanuo je snimak sa nastupa, a pjevačica je u jednom trenutku bacila cipele

Pjevačica Ana Nikolić i kompozitor Goran Ratković Rale nedavno su se našli u centru skandala tokom boravka u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Njih dvoje su otišli na zajedničko putovanje, te se pronijela priča da su se čak i tajno vjenčali, no sreća nije dugo trajala jer se par ubrzo ozbiljno posvađao. 

Nakon haosa odvojeno su se vratili u Beograd, a potom su oboje iznijeli različite verzije događaja. Međutim, par je i pored svih svađa i prepucavanja odlučio da "ljubavi" da drugu šansu, te su se pomirili, a sada je na Aninom profilu osvanuo snimak sa jednog nastupa. 

Rale je bio u pozadini, dok je ana, u svom maniru, tokom pjesme bacila štikle sa bine i nastavila da pjeva dok publika burno reaguje. 

Pogledajte snimak:

@ananikolicofficalhvala svima na svemu#ananikolic#zagreb#fyp#fypシ#viral♬ Konkretno - Ana Nikolić

Šta se desilo u Dubaiju?

Podsjetimo, Anu su čak i izbacivali iz hotela u Dubaiju jer nije željela da napusti sobu koja je bila unapred bukirana i tada je počeo haos. 

Otišao je kod Ane i odnio joj ključ i rekao da moraju da pređu u drugu sobu, na šta ona nije pristala.

Tokom drame u hotelskoj sobi sa osobljem hotela, Rale je otišao do bašte hotela pored bazena da se malo opusti.

U međuvremenu je Ana napravila neki račun od 200 dolara, za koji Rale nije znao, jer je bilo posle čekauta.

- Anu nisu izbacivali iz sobe, već su joj uzimali stvari da joj prebace u drugu sobu - potvrdio je Ratković, a nakon toga došlo je i do problema na aerodromu kada su Anu skinuli sa leta.

Pogledajte i kako je Ana izgledala nakon što je sletjela u Beograd:

