Pjevačica Ana Nikolić je ogolila dušu o skandalima u njenom životu, a sada se piše o još jednom koji se odigrao u kući Gorana Ratkovića Raleta na Avali

Izvor: Instagram printscreen

Pjevačica Ana Nikolić raskinula je vezu sa kompozitorom Goranom Ratkovićem Raletom, kako je istakla u podkastu Bokija Jovanovskog "sada zvanično".

Njihov odnos je već neko vrijeme turbulentan, a svi mediji pisali su o svađi koja je nedavno izbila u Dubaiju, kada su pjevačicu izbacili iz hotela.

Po povratku u Srbiju, Ana i Rale su pokušali da izglade odnos, ali nisu uspjeli.

Vidi opis Ana Nikolić Raletu polupala pola kuće na Avali? Tražila mu jednu stvar i on je odbio, izbila žestoka svađa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YT/Boki13 Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: YT/Boki13 Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: YT/Boki13 Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: YT/Boki13 Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: YT/Boki13 Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: YT/Boki13 Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: YT/Boki13 Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: YT/Boki13 Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: YT/Boki13 Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: YT/Boki13 Br. slika: 10 10 / 10

Mediji prenose da je Ana Nikolić od Raleta zatražila da ponovo idu na odmor i zaborave na sve, što je on odbio, navodeći da su mnogo novca potrošili u Dubaiju i na Maldivima i da trenutno nemaju dovoljno sredstava za takav luksuz.

U toku prepirke, jedno drugom su svašta rekli, a pjevačicu je to toliko razbjesnilo da je počela da razbija stvari po njegovoj kući.

Spakovala je kofere i napustila njegov dom na Avali, a ubrzo potom otišla je u Makedoniju bez njega, iako je trebalo da pođu zajedno.

Vidi opis Ana Nikolić Raletu polupala pola kuće na Avali? Tražila mu jednu stvar i on je odbio, izbila žestoka svađa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Kurir Br. slika: 15 15 / 15 AD

Rale se, navodno, požalio da Ana troši mnogo novca i da ne može da isprati sve njene prohtjeve, što je ona negodovala.

"Zabranio mi da ga spominjem"

"On mi je bivši, zabranio mi je da ga spominjem, naljutio se što su u jednoj emisiji astrolozi rekli da sam dobar čovjek i da ja više volim njega. Uvijek možemo da budemo prijatelji. Zbog svega što je uradio za moju Taru, zbog mnogo toga. Vaga se samo povuče kad vidi da mnogo više daje. Ovo je zaista kraj", rekla je Ana Nikolić u podkastu kod Bokija 13.

Na pitanje da li je nekada bila na psihijatriji, pjevačica je istakla:

"Nisam nikada, možda je trebalo, a možda mi sada luftiraju sobu baš tamo", izjavila je pjevačica.

(Telegraf, MONDO)