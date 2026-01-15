Relja Popović će sa Anitom sve riješti na sudu? Presavio tabak i riješio da je tuži, još jedan učesnik Elite umiješan

Pjevač je bijesan zbog onoga što se plasira u javnosti i odlučan je da preduzme konkretne korake kako bi zaštitio sebe, ali i svoju porodicu

Nakon što je Uroš Stanić javno iznio tvrdnje da je Anita tokom ljeta bila u navodnoj vezi sa Reljom Popovićem, nastao je pravi haos u javnosti.

Iako je Anita odmah pokušala da demantuje ove navode, i jasno stavila do znanja da sa reperom nije imala ništa više od poznanstva, priča se nije smirila, već je dobila nove razmjere.

Relja je bijesan zbog onoga što se plasira u javnosti, i odlučan je da preduzme konkretne korake kako bi zaštitio sebe, ali i svoju porodicu. Nikoliija je takođe pod velikom stresom, jer ni sama ne zna šta je prava istina, iako vjeruje svom mužu da je nije prevario sa Anitom, u njoj ipak postoji crv sumnje da je to moglo da se desi dok je on boravio u Budvi.

"Relja je zgrožen pričama koje kruže. On nema namjeru da ćuti dok mu se ime stavlja u kontekst takve afere. U pitanju su ozbiljne optužbe koje narušavaju njegov ugled, ali i mir njegove porodice. Zbog toga je donio odluku da tuži Uroša koji širi takve priče, ali i Anitu, pa je odmah otišao da se posavjetuje sa svojim advokatom šta mu je najbolje da uradi", navodi izvor blizak reperu, piše Svet.

Iako Anita na sve načine pokušava da se odbrani i da objasni kako su ti navodi neistiniti, Relja smatra da je šteta već napravljena, samim tim što se njegovo ime neprestano provlači kroz medije. Kako prenose domaći mediji, njemu je posebno zasmetalo to što se u priču uvlače detalji iz njegovog privatnog života i braka sa Nikolijom.

"Relja nikada nije volio skandale, niti da se njegov privatni život komentariše na ovaj način. Ovo je prešlo granicu, jer se ne radi samo o njemu, već i o njegovoj porodici i djeci koju želi da zaštiti", dodaje izvor.

Njegov advokat već razmatra sve izjave koje su se pojavile u javnosti, a tužbe će biti podnijete za povredu časti i ugleda. Ljudi iz Reljinog okruženja ističu da on ovim potezom želi da pošalje jasnu poruku da više neće tolerisati javno blaćenje.

"Ovo mu je lekcija da se neke stvari moraju presjeći na vrijeme. Nije mu cilj osveta, već da se stane na put širenju laži. Nikolija ga podržava u svemu, jer mu ipak vjeruje da nije imao ništa sa Anitom", zaključuje izvor za Svet.

