logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Koleginica otkrila da se čula sa Nikolijom u jeku skandala: Relja je navodno varao, evo šta je poručila pjevačica

Koleginica otkrila da se čula sa Nikolijom u jeku skandala: Relja je navodno varao, evo šta je poručila pjevačica

Autor Ana Živančević
0

Maja Berović otkrila je detalje razgovora sa Nikolijom Jovanović.

Koleginica otkrila da se čula sa Nikolijom u jeku skandala: Relja je navodno varao, evo šta je poruč Izvor: Instagram/nikolijaofficial

I dok se za crnim stolom u Eliti, ime Relje Popovića spominje danima i noćima, mnogi su u šoku da postoji mogućnost da je Anita Stanojlović bila u šemi sa reperom, Maja Berović je otkrila da se čula u jednom trenutku sa Nikolijom.

Gostojući u emisiji, pjevačica je govorila o saradnji sa Reljom, pa je otkrila da ju je za duet koji je snimila s njim zvala Nikolija Jovanović, Reljina supruga.

"Relja je pravio tu pesmu i čuo je mene u toj pesmi. Nikolija me je zvala jer sam ja s njom privatno dobra i imamo komunikaciju, a ja sam s oduševljenjem pristala na duet", rekla je Maja u emisiji Intrigantno.

Oglasila se Anitina drugarica

Podsjetimo, povodom navoda na društvenim mrežama oglasila se i Anitina drugarica Tamara Radoman, koja je podijelila prepisku sa majkom pobjednice "Elite 7", Anglinom.

"Šta su limiti? Šta su limiti?", napisala je Anitina majka.

"Čista budalaština, niđe veze", dodala je Tamara.

"Ma znam bre, nego je l' moguće da je ovoliko mrze i dokle ide ljubomora? Bukvalno je razapinju kao da je ubila čovjeka i ko sve sebi daje za pravo nju da komentariše ja ne mogu da vjerujem... Ali kamo lijepe sreće da je slobodan i da nam je zet", napisala je Angelina u porukama koje su objavljene na zvaničnom profilu Anite Stanojlović.

j

Tagovi

Relja Popović Nikolija Maja Berović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ