Koleginica otkrila da se čula sa Nikolijom u jeku skandala: Relja je navodno varao, evo šta je poručila pjevačica

Maja Berović otkrila je detalje razgovora sa Nikolijom Jovanović.

Izvor: Instagram/nikolijaofficial

I dok se za crnim stolom u Eliti, ime Relje Popovića spominje danima i noćima, mnogi su u šoku da postoji mogućnost da je Anita Stanojlović bila u šemi sa reperom, Maja Berović je otkrila da se čula u jednom trenutku sa Nikolijom.

Gostojući u emisiji, pjevačica je govorila o saradnji sa Reljom, pa je otkrila da ju je za duet koji je snimila s njim zvala Nikolija Jovanović, Reljina supruga.

"Relja je pravio tu pesmu i čuo je mene u toj pesmi. Nikolija me je zvala jer sam ja s njom privatno dobra i imamo komunikaciju, a ja sam s oduševljenjem pristala na duet", rekla je Maja u emisiji Intrigantno.

Oglasila se Anitina drugarica

Podsjetimo, povodom navoda na društvenim mrežama oglasila se i Anitina drugarica Tamara Radoman, koja je podijelila prepisku sa majkom pobjednice "Elite 7", Anglinom.

"Šta su limiti? Šta su limiti?", napisala je Anitina majka.

"Čista budalaština, niđe veze", dodala je Tamara.

"Ma znam bre, nego je l' moguće da je ovoliko mrze i dokle ide ljubomora? Bukvalno je razapinju kao da je ubila čovjeka i ko sve sebi daje za pravo nju da komentariše ja ne mogu da vjerujem... Ali kamo lijepe sreće da je slobodan i da nam je zet", napisala je Angelina u porukama koje su objavljene na zvaničnom profilu Anite Stanojlović.

