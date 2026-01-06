logo
Anita u emisiji uživo o navodnoj aferi sa Reljom Popovićem: Priznala šta je radila u Budvi i gdje je sve bila

Anita u emisiji uživo o navodnoj aferi sa Reljom Popovićem: Priznala šta je radila u Budvi i gdje je sve bila

Autor Đorđe Milošević
0

Anita je ustala i pred milionskim auditorijumom otkrila šta znače zapravo šifre za koje je optuživana prethodnih dana.

Anita u emisiji uživo o navodnoj aferi sa Reljom Popovićem: Priznala šta je radila u Budvi i gdje je Izvor: Blic/Youtube/MADE IN BLKN/Printscreen

Danima već ne prestaje da se priča o navodnoj aferi Anite Stanojlović i muzičara Relje Popovića, a sve je počelo iz Elite, gdje su pojedini takmičari optužili starletu da prikriva detalje.

Sinoć je tokom emisije "Pitanja novinara" Milan dao riječ Aniti kako bi objasnila šta se tu zapravo desilo.

"Tamara mi je sama rekla da ne može majica, da nije kod nje i da ne može da je naruči. Rekla mi je da je ta osoba preko i u problemima", rekla je Anita.

"Zašto je Tamara poludjela što si ti odala nešto Mini?", pitao je Milan.

"Ja sam njoj odala to nešto, ali ne za Relju jer nemam šta za njega. Ona i ja smo pjevale zajedno ispred ruleta", rekla je Anita.

"Da li je Relja repostovao jedino tvoje storije sa nastupa?", pitao je Milan.

"Jeste. Podijelio je moje, pa posle i ostale. Nismo se nikad čuli", rekla je Anita.

"Koja je šifra za limite?", pitao je Milan.

"Kad je izašao novi Reljin album moja pjesma omiljena je "Se*s mašina", a Tamarina "Limiti. Dogovorile smo se kad čujem tu pjesmu da je pozdravim ", rekla je Anita.

"Gdje si boravila u Budvi?", pitala je Anita.

"U Moskvi. Nisam srela pjevače, osim Tamarinog prijatelja. Napolju ne može da se zna ništa, ne može ništa da izađe kad se ništa od ovoga nije desilo. Apsolutno sam sigurna da ništa ne može da izađe napolju. Ja generalno ne znam da ćutim, pa je Tamara mislila možda na to", rekla je Anita.

"Jesi li se napolju nekom novinaru povjeravala?", pitao je Milan.

"Ne. Rekla sam samo za Gorana, kad me Đedović obavijestio za Milicu i Anđela. Da sam bila sa bilo kojim oženjenim oni trebaju da vode računa, a ne ja. Da se pravdam ne pada mi na pamet. Čovjek je oženjen i ima porodicu, ovo su ozbiljne teme. Ja nisam njegovo ime spomenula. Ja njega ne poznajem lično", rekla je Anita.

"Nije lud da ripostuje ako je poznaje", rekao je Luka.

Anita Stanojlović Relja Popović

