logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Naljutila se jer je ispala smiješna": Mina Kostić bijesna na Kaspera, ovo su prvi detalji svađe

"Naljutila se jer je ispala smiješna": Mina Kostić bijesna na Kaspera, ovo su prvi detalji svađe

Autor Marina Cvetković
0

Kasper je doputovao iz Njujorka u Srbiju kako bi praznike proveo sa pjevačicom, ali stvari među njima nisu protekle baš onako kako je Mina zamišljala

"Naljutila se jer je ispala smiješna": Mina Kostić bijesna na Kaspera, ovo su prvi detalji svađe Izvor: Youtube printscreen/Pink/ pink.rs

Veza Mine Kostić i njenog partnera Maneta, koji je poznatiji kao Kasper, doživela je prvi ozbiljan test! I to kada se konačno upoznali licem u lice posle šest mjeseci veze na daljinu.

Kasper je doputovao iz Njujorka u Srbiju kako bi praznike proveo sa pjevačicom, ali stvari među njima nisu protekle baš onako kako je Mina zamišljala.

Kasper je vodio glavnu riječ, što se Mini nije dopalo, ako je suditi po grimasama na njenom licu, a opšta pometnja je nastala kada su različito odgovorili na ključna pitanje - da li bi Mina otišla kod njega u Njujork da žive zajedno! Njen odgovor je bio kao iz topa da bi rado otišla u Ameriku, dok je Kasper preko nje izjavio kako on to ne bi dozvolio jer Mina ima ćerku, te da mora da bude uz nju dok ne završi školu, a da će on povremeno dolaziti u Srbiju jer ne može bez Njujorka.

"Moji planovi u narednim godinama jesu vezani za Srbiju. Mini ne bih dopustio da napusti sve i zbog mene se preseli preko okeana. Ona ima ćerku koja ovde ide u školu, prvo dijete, pa sve ostalo. Sa Minom mi je prelijepo i mogu da kažem da je žena mog života", rekao je Kasper.

Pogledajte još njihovih slika:

Iako je njegova izjava bila razumna, Mina to nije doživjela na isti način. "Njoj se nije dopalo što je ona kao iz topa rekla da bi se zbog njega preselila, a on ju je poklopio. Iako on nije imao lošu namjeru, već je to rekao iz najboljeg razloga, Mina se naljutila jer je shvatila da je ispala smiješna pred kamerama, pa se sada taj snimak vrti na svim društvenim mrežama", otkriva izvor blizak pjevačici.

Mina je očekivala da će Kasper barem razmotriti mogućnost zajedničkog života u Americi, jer je on već godinama tamo ima stabilan život, a njegova čvrsta odluka jeste da ta opcija ne postoji. To je kod Mine izazvalo pomešane emocije, a pre svega razočaranje.

Pogledajte kako izgledaju bivši partneri pjevačice i sadašnji dečko:

"Mina je žena koja ide srcem i kada voli spremna je da okrene cio život naglavačke. Zato ju je pogodilo što on nije pokazao taj isti žar, makar u riječima", dodaje izvor.

Ipak, ta mala svađa nije ozbiljno poljuljala njihov odnos, ali jeste otvorila teme o kojima nisu govorili direktno, pa je jasno da ih tek sada čekaju ozbiljni razgovori o budućnosti.

(Kurir / MONDO)   

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mina Kostić Mane Ćuruvija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ