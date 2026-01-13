Kija Kockar konačno pokazala vjerenika

Bivša rijaliti učesnica i pjevačica Kija Kockar, objavila je danas da se vjerila

Izvor: Instagram/kijakockar/prinstcreen

Bivša supruga pjevača Slobe Radanovića ponovo staje na ludi kamen.

Nakon višemjesečnog prepucavanja s bivšom prijateljicom, pjevačicom Katarinom Živković, koja je tvrdila da je "u vezi sa oženjenim žandarmom", Kija je objavila video u kojem igra ispred jelke, a fokus je stavila na prsten i otkrila da se vjerila.

Sada je riješila da djelimično otkrije identitet budućeg supruga koji je vjerio prstenom čuvene kuće "Van Cleef & Arpels", koji košta 10.500 dolara na zvaničnom sajtu.

Na jednoj slici je potpuno zamutila njegov lik, dok na drugoj fotografiji njih dvoje sjede ispred jelke, ali su kameri leđima okrenuti, a kako se naslućuje na fotografiji, riječ je o visokom, markantnom muškarcu braon kose.

Pogledajte: