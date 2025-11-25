logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bivši muž Maje Nikolić sa RTS-a izašao sa 300.000: Njegova majka bila u očaju kad je upoznala pjevačicu

Bivši muž Maje Nikolić sa RTS-a izašao sa 300.000: Njegova majka bila u očaju kad je upoznala pjevačicu

Autor Marina Cvetković
0

Nakon mnogo vremena Vuk Kandić pojavio se na RTS-u, odakle je izašao bogatiji za 300.000 dinara s obzirom na to da je osvojio glavnu nagradu za najbolju kompoziciju na Saboru narodne muzike

Bivši muž Maje Nikolić sa RTS-a izašao sa 300.000 Izvor: Kurir TV

Maja Nikolić dva puta se udavala, a poslednji čovjek kome je rekla "da" je muzičar Vuk Kandić, s kojim je dobila sina Lazara.

Njega dugo nije bilo u javnosti jer je živio u Americi. Nakon mnogo vremena pojavio na RTS-u, odakle je izašao bogatiji za 300.000 dinara s obzirom na to da je osvojio glavnu nagradu za najbolju kompoziciju na Saboru narodne muzike.

Izvor: Printscreen

Njemu je u tome pomogla publika, a sin Lazar je zahvalio svima na podršci, pa smo nakon mnogo godina imali prilike da vidimo kako izgleda Vuk Kandić.

"Hvala svima koji ste glasali, uz vašu pomoć je tata osvojio prvo mjesto", napisao je Lazar na svom Instagram profilu.

Inače, Vuk Kandić potiče iz muzičke porodice. Njegov otac je veoma popularan harmonikaš Vladeta Kandić - Bata Kanda.

Majin bivši suprug je muzičke studije završio u Americi, a potom je počeo da radi kao broker. Kako je RTS u jednom intervjuu napisao, Kandić je u jednom trenutku živio kao Vuk s Vol strita, iz istoimenog filma.

Sve postiže

U Beograd se vratio 2006. godine, a potom je pronašao novu ljubav Danijelu i s njom dobio dvije ćerke. Danas živi u Srbiji, a uporedo radi u Americi. Studira, komponuje, producira, a jednom prilikom objasnio je kako sve postiže.

 "U današnje vrijeme preko interneta je sve moguće, nije bitno fizičko prisustvo. Sticajem okolnosti, prije pet godina od mog prijatelja Đorđa Ćirjanića, književnika i pjesnika, dobio sam molbu da njegove pjesme pretvorim u muziku, tako je krenulo. Vidio sam da mogu to dobro da radim, desile su se neke fenomenalne pjesme, sarađivao sam s Dankom Stojiljković, Jasnom Đokić, Slavkom Banjcem. Radio sam muziku za neke naše domaće serije", ispričao je tada za Rts.

Tagovi

maja nikolić bivši muž RTS Vuk Kandić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ