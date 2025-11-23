"Ceca mi je uzela pjesmu 'Tačno je' koju sam platila": Maja Nikolić bjesna kao ris, osvrnula se i na Evroviziju

Maja Nikolić progovorila je o velikom hitu Cece Ražnatović.

Izvor: Instagram/majanikolic_official

Pop pjevačica Maja Nikolić je otkrila kako je pesma "Tačno je", koju je uredno platila, na kraju završila kod Svetlane Cece Ražnatović, na koju se i naljutila. Ona se potom osvrnula i na svoje učešće na "Pjesmi za Evroviziju".

Pogledajte fotografije Maje Nikolić:

"Pozvala sam Marinu Tucaković da pitam o čemu se radi. Ona mi je rekla: 'Maki, šta da ti kažem? Čuj se s Cecom, njoj se to dopalo!' Tad se nismo čule jer sam ja bila najveća zvijezda i pop pjevačica s tiražom od 50 miliona u PGP, a Cecin je bio deset puta manji. Ta pjesma je moj fazon i, kad poslušaš taj CD, tačno vidiš da ta pjesma ne ide tu. Slažem se da joj se dopalo, ali normalno je da se moja pjesma nekome dopadne. Nisam dobila izvinjenje i taj novac je propao. Uvredila sam se jer sam jako dobra i opraštam, ali kad me neko povrijedi, ja blokiram i obrišem broj i kraj. Ceca nije na blok-listi, čule smo se, posle mi je bila i podrška dok sam bila u rijalitiju. Kad sam bila u bolnici, zvala me je. Posle sam joj čestitala rođenje unuka. Mnogo boli kad nešto platiš i kad tvoje autobiografsko djelo neko ukrade i kad shvatiš da ti je to oteto", rekla je pjevačica u "Stars specijalu" na Kuriru.

Maja ne krije da želi da predstavlja Srbiju u Peču na Evroviziji, te je navela da ima fantastičnu pjesmu za ovo takmičenje.

"Očekujem prolazak. U pitanju su dvije brze pjesme. Radili su ih ljudi koji rade za Senidu, nešto potpuno drugačije i što se ne očekuje od mene. Vrlo je komercijalno, etno-pop. Začinjeno je i mora da ima moju nišku notu, luđa je i jača od 'Žali, srce moje'. To je novi fazon. Beč poznajem kao Beograd i Niš. Moj rođeni brat živi tamo već 30 godina. Htjela sam da idem i u Švajcarsku, ali bog je imao druge planove. Ja sam uvela etno-pop 1998. u Srbiju s pjesmom 'Uzmi me'. Niko nije očekivao od mene etno i folk jer sam ja pop pjevačica, a nakon mene je Čola izdao 'Hajde, hajde, Jasmina'", istakla je Maja.

Ona je istakla da će ove godine biti još bolja, s obzirom da je prošle pjevala sa gipsom na nozi.

"Rekla sam im tada da mi donesu krevet na binu. I da nisam mogla da ustanem iz kreveta, bila bih ful stilizovana. Sva sreća pa je gips bio samo do gaćica. To je bilo najgore iskušenje, ne želim to nikome, a posebno što sam pobjegla iz bolnice. Ujutru konzilijum, ne daju mi da jedem, ne daju mi vode jer me spremaju za operaciju. A ja čekam i zovem Luku i Neću da me iznesu u invalidskim kolicima kako bih pobjegla iz bolnice. Njih dvojica, koji su mlađi od mene, pitaju me da li sam normalna. Ja im kažem: 'Šta vam je, moram da odradim nastup'", prisjetila se Nikolićeva.