"Ne bih oprostila prevaru": Luna progovorila o odnosu sa Markom, otkrila da li bi zvala Kiju u emisiju

Luna Đogani govorila je o svojoj porodici, ali i o Kiji Kockar i Kaći Živković.

Izvor: MONDO, Stefan Stojanović

Luna Đogani je otvoreno pričala o porodici, novogodišnjoj euforiji koja vlada u njihovom domu, ali i Kristini Kiji Kockar, kao i Katarini Živković. Ona je govorila o toleranciji u braku, ali i stvarima koje nikada ne bi oprostila.

O odnosu Anabele i Marka

Na pitanje kako gleda sada na odnos majke Anabele Atijas i supruga Marka Miljkovića, kaže:

"Sve je super, sve je kako treba da bude u jednoj porodici i nadam se da će uvijek tako i da bude."

"Ne bih oprostila prevaru. Mislim sad kažem 'ne', ali nikad ne znaš u životu šta će te snaći. Ja sam to čula od iskusnih žena koje su dugo godina u braku i koje su možda prešle preko nekih stvari preko nečega, ali ja u ovom trenutku sa svojih 30 godina, da zamislim da moj muž spava sa drugom ženom i vrati se meni, nije mi dobro. Na pomisao te izdaje, ne znam da li bih mogla da mu ikad više vjerujem i da živim sa tim. Nikad ne znaš, neću daleko bilo da osuđujem, svako ima svoje razloge", kaže ona i dodaje:

"Zar nije bolje da živimo u jednoj porodici koja je zdrava i normalna, nego da puštamo i prelazimo preko nekih stvari da bismo po svaku cijenu ostajali u braku, a da nismo srećni. To se i te kako vidi, i najviše u toj situaciji ispaštaju djeca. Ja nisam taj tip. Ja ako ne bih mogla da pređem preko nekih stvari i da budem nesrećna u tom odnosu, ne bih tražila razlog da ostanem u tome."

O gostovanju Katarine Živković

Katarina Živković je nedavno bila gošća u Luninom potkastu, a mnogi su komentarisali to što je ona nekadašnja prijateljica Kristine Kije Kockar, ali i koja nije imala uvijek riječi hvale za Lunu. Ipak, bez obzira na sve, Đoganijeva ističe da njihov odnos nijednog trenutka nije bio tema razgovora.

"Ne, zaista. Zovem u svoj potkast sve ljude koji se bave ovim poslom, glumom, muzikom, novinarstvom, zato što je to moj posao. Ja nju ne zovem više kao Luna Đogani i da mi pričamo o našem odnosu i šta je ona rekla za mene, ja nju isključivo zovem zato što je to moj posao sada i to bude apsolutno profesionalno. Ne pričamo van kamera o tuđim odnosima ili našem odnosu. Kaća je lijepo reagovala na moj poziv, ispoštovala me je maksimalno, uopšte nismo pričali o stvarima koje se mene ne tiču."

Na pitanje da li bi u emisiju pozvala Kristinu Kiju Kockar, Luna je bila iskrena.

"Ne bih iskreno. Neke stvari ne treba dirati i ne treba ulaziti. Kad nešto ne ide, onda ne ide."

