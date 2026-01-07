logo
Prvi Božić u domu Ane Ivanović nakon teškog perioda: Pokazala česnicu, sada je sve drugačije (Foto)

Autor Đorđe Milošević
0

Ana Ivanović oglasila se i čestitala najradosniji hrišćanski praznik.

Prvi Božić u domu Ane Ivanović nakon teškog perioda Izvor: SVEN HOPPE / AFP / Profimedia

Bivša teniserka Ana Ivanović čestitala je pravoslavnim vjernicima Božić i tom prilikom podijelila fotografiju na svom Instagram profilu.

Ana je pozirala držeći česnicu u ruci, a u sredini je imala šaru u obliku krsta.

"Srećan Božić svima. Uživajte u danu sa svojom porodicom i prijateljima. Mir Božji, Hristos se rodi", poručila je Ana, a mnogi su primijetili da je sada dosta toga drugačije, što je i logično, budući da se nedavno razvela od Bastijana. Par je prethodnih godina imao običaj da pozira zajedno za praznike i prikaže javnosti bračnu idilu.

Okrenula se privatnom biznisu

Podsjetimo, Ana Ivanović se nedavno nakon 9 godina braka zvanično razvela od bivšeg fudbalera Bastijana Švajnštajgera sa kojim ima troje djece. Ona je nedavno govorila o prihodima i privatnim biznisima koje je pokrenula nakon što je završila sportsku karijeru.

"Imam par poslovnih projekata. Kozmetička linija je nešto što mi je blisko srcu. To je nešto što sam ja sama kreirala, uz pomoć profesionalaca u tom polju. To je organska kozmetika. Oduvek sam voljela da vodim računa o sebi na prirodan način, ali to je često bilo teško naći, da bude prirodno, da bude organsko. Htjela sam da kreiram nešto što znam sto posto odakle dolazi i kakvog je kvaliteta. Imam odličan tim, želim da se to razvije. Bastijan koristi moju liniju!", rekla je tada Ana Ivanović u podkastu "Alesto".

