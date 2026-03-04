Iranska fregata IRIS Dena sa 180 članova posade potonula je 40 km južno od Šri Lanke, a lokalne vlasti pokrenule su hitnu akciju spasavanja. Ministar spoljnih poslova Vidžita Herat ističe da zemlja postupa u skladu sa međunarodnim obavezama.

Izvor: Profimedia

Iranska fregata IRIS Dena potonula je rano jutros izvan teritorijalnih voda Šri Lanke, a Rojters je izvestio da je brod pogođen napadom podmornice. Fregata je imala posadu od 180 ljudi i poslala je poziv u pomoć jutros u 5:08.

Ministar spoljnih poslova Vidžita Herat rekao je da je 32 teško povrijeđena mornara prebačeno u bolnicu u Galeu, dok je potraga za ostatkom posade u toku.

"Nastavljamo potragu, ali još ne znamo šta se dogodilo sa ostatkom posade", rekao je zvaničnik za AFP. U pomoć su poslata dva broda i jedan avion Šri Lanke, ali uzrok potonuća broda još nije poznat.

Policija je pojačala mjere bezbjednosti ispred bolnice u Galu, a vlasti naglašavaju da Šri Lanka postupa u skladu sa međunarodnim konvencijama o pomorskoj potrazi i spasavanju. Herat je rekao da incident pokazuje ranjivost pomorske bezbjednosti u regionu i da zemlja nastavlja da preduzima sve hitne mjere kako bi spriječila slične nesreće.