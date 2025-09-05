logo
Ana i Peđa Rajković proslavili 1. rođendan ćerkici: Za naslednicu samo luksuz i torta koja "lebdi"

Autor Marina Cvetković
0

Ana Rajković podijelila je kadrove sa proslave prvog rođendana ćerke. Čitava dekoracija je u rozim i bijelim tonovima, a torta na sprat ostavlja bez daha.

Ana i Peđa Rajković proslavili 1. rođendan ćerkici Izvor: Instagram/printscreen

Ana Rajković i golman Predrag Rajković proslavili su svojoj ćerki Nori prvi rođendan. Jedan od najatraktivnijih parova na javnoj sceni, obilježio je poseban dan svojoj naslednici prigodnim slavljem.

Kako se uvijek Ana trudi o svakom detalju u svom životu i kada su proslave u pitanju, tako je bilo i ovaj put. Pogledajte kako je izgledala torta:

Proslava 1. rođendana ćerke Ane Rajković
Izvor: Instagram/rajkovic__ana
Izvor: Instagram/rajkovic__ana

Ona je pokazala prvo kako se lijepo sredila za rođendan svoje ćerkice, a onda i ostale detalje. Primjetno je da je Ana sačuvala djevojačku liniju i posle tri trudnoće.

Izvor: Instagram printscreen / rajkovic_ana

Blistala je u puder roze haljini koja je na sebi imala kao detalj veliku maramu sa kojom je u jednom trenutku pozirala stavivši je preko glave.

Rođendanska torta je ipak ukrala šou i sve je oduševila jer je izgledala bajkovito. Kreativnost majstora koji je napravio tortu oduševila je sve jer je torta izgledala kao da lebdi u vazduhu.

Pogledajte dom Rajkovića u Saudijskoj Arabiji: 

