Ana i Peđa Rajković proslavili 1. rođendan ćerkici: Za naslednicu samo luksuz i torta koja "lebdi"

Ana Rajković podijelila je kadrove sa proslave prvog rođendana ćerke. Čitava dekoracija je u rozim i bijelim tonovima, a torta na sprat ostavlja bez daha.

Izvor: Instagram/printscreen

Ana Rajković i golman Predrag Rajković proslavili su svojoj ćerki Nori prvi rođendan. Jedan od najatraktivnijih parova na javnoj sceni, obilježio je poseban dan svojoj naslednici prigodnim slavljem.

Kako se uvijek Ana trudi o svakom detalju u svom životu i kada su proslave u pitanju, tako je bilo i ovaj put. Pogledajte kako je izgledala torta:

Pogledajte 00:07 Proslava 1. rođendana ćerke Ane Rajković Izvor: Instagram/rajkovic__ana Izvor: Instagram/rajkovic__ana

Ona je pokazala prvo kako se lijepo sredila za rođendan svoje ćerkice, a onda i ostale detalje. Primjetno je da je Ana sačuvala djevojačku liniju i posle tri trudnoće.

Izvor: Instagram printscreen / rajkovic_ana

Blistala je u puder roze haljini koja je na sebi imala kao detalj veliku maramu sa kojom je u jednom trenutku pozirala stavivši je preko glave.

Rođendanska torta je ipak ukrala šou i sve je oduševila jer je izgledala bajkovito. Kreativnost majstora koji je napravio tortu oduševila je sve jer je torta izgledala kao da lebdi u vazduhu.

