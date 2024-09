RASKINULI ANITA I ANĐELO! Stanojlovićeva se oglasila i otkrila istinu: Ostavio me je...

Naime, Stanojlovićeva se sada oglasila i otkrila da je ipak istina da ju je Anđelo ostavio iako je tvrdila da je u njihovoj vezi sve u najboljem redu.

Pobjednica "Elite 7" Anita Stanojlović i bivši rijaliti učesnik Anđelo Ranković stavili su tačku na svoju ljubav, što je ona potvrdila na svom Instagram profilu.

Rijaliti par odlučio je da i nakon izlaska iz rijalitija nastavi da radi na svojoj vezi, ali je Ranković odlučio da raskine sa Anitom.

Čisto da vas obavijestim, Anđelo i ja smo raskinuli, ne sada nego kada ste i vi u sve to sumnjali. Samo smo vješto prikrivali određene stvari. Očigledno su naši najveći hejteri bili apsolutno u pravu kada su govorili neke stvari. Iz poštovanja prema samoj sebi i moje ljubavi prema njemu neću ulaziti u detalje zbog kojih me je ostavio, to ću prepustiti njemu da objasni - napisala je Anita.