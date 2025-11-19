Kako izgleda sin Tome Zdravkovića: Opasan je zavodnik, a stidio se njegovog prezimena

Čuveni pjevač Toma Zdravković rođen je na današnji dan, 20. novembra 1938. godine. Ženio se četiri puta, a iza sebe je ostavio dvoje djece - ćerku Žaklinu i sina Aleksandra.

Toma Zdravković, legendarni pevač i jedan od najvećih boema, bio je poznat ne samo po vanvremenskim numerama, već i po burnom ljubavnom životu.

Poznato je da je iza sebe imao čak četiri braka, i dvoje dece, a interesantno je da je njegov sin Aleksandar njegova kopija.

On danas živi daleko od domaće javnosti – u Kanadi, gde je izgradio svoj život i karijeru. Poput oca, ostao je privržen muzici, pa u Torontu radi kao producent i vodi sopstveni studio u kojem stvara i sarađuje s raznim umetnicima.

Aleksandar se retko pojavljuje u medijima, ali kada to učini, novinare najviše zanima kako je izgledalo detinjstvo uz čoveka čije se pesme i dalje pevaju.

"Kad saznaju čiji sam sin, prvo me pitaju kako sam odrastao uz njega. Nekada sam se predstavljao kao Aleksandar Saša, da bih izbegao teret prezimena Zdravković. Bio sam premlad kada je umro, tek kasnije sam shvatio koliko on znači za muziku i za druge ljude i šta je ostavio iza sebe. Tek sa svojih 16-17 godina, kada sam počeo da se zaljubljujem, počeo sam da shvatam njegove pesme. Umesto u park nekad sam sa njim išao u kazino. Video sam mnoge stvari mnogo mlad. Nisam ni znao šta se dešava oko mene", rekao je jednom prilikom Aleksandar.

Inače, on je i rođen u Torontu, gde su se Toma i njegova četvrta supruga Gordana upoznali. Nakon nekoliko godina provednih u Jugoslaviji, vratio se u Kanadu, a u Srbiju se vraća tek s vremena na vreme kako bi posetio očev grob.

