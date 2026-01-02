"Miriše na picu": Isplivao snimak s koncerta Jelene Karleuše u Vrnjačkoj Banji, evo šta je stvarno rekla (Video)

Karleuša nastupala u Vrnjačkoj Banji i osvrnula se na komentare koji su preplavili mreže poslednjih dana

Jelena Karleuša sinoć je, 1. januara za reprizu Nove godine nastupila na krcatom Trgu u Vrnjačkoj Banji, a zbog jedne njene šale usijale se mreže.

Jelena je, dok je pjevala svoj hit "Abu Dabi", malo izmenila tekst i našalila se na račun prozivki koje je danima prije toga dobijala.

Kako se danima spekulisalo o njenom nastupu, a pojedini zbijali šale da pjeva u "piceriji", zbog naziva obližnjeg kafića - Jelena je odlučila da posle koncerta posjeti piceriju koja se nalazi u neposrednoj blizini.

- Kako sija Vrnjačka Banja, miriše na... Na picu... Ej, posle idemo u ovu piceriju da jedemo pice, jel može? - upitala je Jelena šaljivo publiku.

