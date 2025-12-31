Fan iznenadio Jelenu Karleušu: Došao na njen nastup, a ono što je uradio pamtiće cijelog života

Nastup Jelene Karleuše u Beogradu, održan dan uoči Nove godine, obilježio je ne samo vrhunski šou već i jedan neočekivan i emotivan susret.

Izvor: Miloš Miletić

Nastup Jelene Karleuše u Beogradu, održan dan uoči Nove godine, obeležio je ne samo vrhunski šou već i jedan neočekivan i emotivan susret sa fanom koji ju je ostavio bez teksta.

Tokom večeri Karleušu je iznenadio obožavalac koji je na svojim rukama istetovirao nazive njenih albuma – "Alfa" i "Omega".

Muzička zvijezda je sa osmijehom i oduševljenjem pokazivala tetovaže okupljenim medijima, ne krijući koliko ju je gest dirnuo.

Posebnu pažnju privukao je i pjevačicin stajling – provokativan i u potpunosti u skladu sa njenim prepoznatljivim imidžom. Jelena je za svoj izgled dobila bezbroj komplimenata, a mnogi su komentarisali da još jednom pomijera granice kada je riječ o scenskom nastupu i modnom izrazu.

