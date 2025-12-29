Aleksandra Prijović se vraća na scenu posle godinu dana: Crna Gora u kolapsu zbog spektakla

Aleksandra Prijović napravila je pauzu zbog trudnoće.

Izvor: MODNO/Đorđe Milošević

Aleksandra Prijović posle jednogodišnje pauze vraća se na scenu u velikom stilu, pa će tako zapjevati u Baru na otvorenom!

Za njen koncert vlada veliko interesovanje publike, pa su ljudi iz svih krajeva Crne Gore, ali i Srbije, od ranih jutarnjih časova pristizali u Bar, u kome vlada totalni kolaps, kako bi prisustvovali ovom prednovogodišnjem spektaklu.

Kako su saznali domaći mediji, Prija je stigla jutros u Crnu Goru u društvu supruga Filipa Živojinovića, a prije koncerta je iskoristila vrijeme i na kratko uživala u sunčanom danu na Barskoj rivijeri, u jednoj od uvala uz more.