logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Došla na vjenčanje kao striptizeta": Isplivao snimak sa svadbe indijskog milijardera, nastao haos zbog nastupa u gaćama

"Došla na vjenčanje kao striptizeta": Isplivao snimak sa svadbe indijskog milijardera, nastao haos zbog nastupa u gaćama

Autor Dragana Tomašević
0

Dženifer Lopez je nastupila na svadbi neimenovanog indijskog milijardera, a za svoj angažman je dobila honorar od dva miliona dolara.

Isplivao snimak sa svadbe indijskog milijardera, nastao haos zbog nastupa u gaćama Izvor: Instagram

Pjevačica Dženifer Lopez je jedna od najuspješnijih pjevačica današnjice, koja na nastupima izvodi zahtjevne koreografije zajedno sa svojim plesačima.

Na koncertima i turnejama je uvijek atraktivno obučena, a sada je njen izgled na vjenčanju u Indiji, izazvao lavinu komentara na društvenim mrežama.

Dženifer je tokom vikenda prisustvovala vjenčanju milijardera u Indiji. Iako je tokom ceremonije bila obučena u elegantnu, srebrnu haljinu, "problem" kod indijskih korisnika mreža su "gaće" u kojima je kasnije nastupala.

Pogledajte slike Dženifer Lopez sa vjenčanja:

 Na društvenoj mreži X je osvanuo snimak s nastupa, na kojem se vidi "problematični triko", koji je stilski sličan i njenim ranijim izdanjima, koji izgleda kao da, osim izazovnog korseta, na sebi ne nosi ništa.

Pogledajte:

"Izgleda kao striptizeta", "Ovo je sramota u zemlji kao što je Indija", glasili su samo neki od brojnih, negativnih komentara, dok su ostali istakli "da je ona izvođač i da takvu odeću nosi na nastupima", ali i da je "dužnost organizatora da izvođača obavijesti o pravilima oblačenja, ukoliko postoje"

Možda ce vas zanimati

Tagovi

dženifer lopez svadba snimci

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ