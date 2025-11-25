Dženifer Lopez je nastupila na svadbi neimenovanog indijskog milijardera, a za svoj angažman je dobila honorar od dva miliona dolara.
Pjevačica Dženifer Lopez je jedna od najuspješnijih pjevačica današnjice, koja na nastupima izvodi zahtjevne koreografije zajedno sa svojim plesačima.
Na koncertima i turnejama je uvijek atraktivno obučena, a sada je njen izgled na vjenčanju u Indiji, izazvao lavinu komentara na društvenim mrežama.
Dženifer je tokom vikenda prisustvovala vjenčanju milijardera u Indiji. Iako je tokom ceremonije bila obučena u elegantnu, srebrnu haljinu, "problem" kod indijskih korisnika mreža su "gaće" u kojima je kasnije nastupala.
Pogledajte slike Dženifer Lopez sa vjenčanja:
"Došla na vjenčanje kao striptizeta": Isplivao snimak sa svadbe indijskog milijardera, nastao haos zbog nastupa u gaćama
Na društvenoj mreži X je osvanuo snimak s nastupa, na kojem se vidi "problematični triko", koji je stilski sličan i njenim ranijim izdanjima, koji izgleda kao da, osim izazovnog korseta, na sebi ne nosi ništa.
Pogledajte:
Jennifer Lopez, 56, criticized by Indian social media users over her revealing outside while performing at billionaire’s wedding in India.— Oli London (@OliLondonTV)November 24, 2025
Social media users took to Instagram to call her dress inappropriate with one user calling it a ‘massive cultural-sensitivity fail’ and…pic.twitter.com/TPFiSFw9kf
"Izgleda kao striptizeta", "Ovo je sramota u zemlji kao što je Indija", glasili su samo neki od brojnih, negativnih komentara, dok su ostali istakli "da je ona izvođač i da takvu odeću nosi na nastupima", ali i da je "dužnost organizatora da izvođača obavijesti o pravilima oblačenja, ukoliko postoje".