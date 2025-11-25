Dženifer Lopez je nastupila na svadbi neimenovanog indijskog milijardera, a za svoj angažman je dobila honorar od dva miliona dolara.

Izvor: Instagram

Pjevačica Dženifer Lopez je jedna od najuspješnijih pjevačica današnjice, koja na nastupima izvodi zahtjevne koreografije zajedno sa svojim plesačima.

Na koncertima i turnejama je uvijek atraktivno obučena, a sada je njen izgled na vjenčanju u Indiji, izazvao lavinu komentara na društvenim mrežama.

Dženifer je tokom vikenda prisustvovala vjenčanju milijardera u Indiji. Iako je tokom ceremonije bila obučena u elegantnu, srebrnu haljinu, "problem" kod indijskih korisnika mreža su "gaće" u kojima je kasnije nastupala.

Pogledajte slike Dženifer Lopez sa vjenčanja:

Vidi opis "Došla na vjenčanje kao striptizeta": Isplivao snimak sa svadbe indijskog milijardera, nastao haos zbog nastupa u gaćama Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

Na društvenoj mreži X je osvanuo snimak s nastupa, na kojem se vidi "problematični triko", koji je stilski sličan i njenim ranijim izdanjima, koji izgleda kao da, osim izazovnog korseta, na sebi ne nosi ništa.

Pogledajte:

Jennifer Lopez, 56, criticized by Indian social media users over her revealing outside while performing at billionaire’s wedding in India.



Social media users took to Instagram to call her dress inappropriate with one user calling it a ‘massive cultural-sensitivity fail’ and…pic.twitter.com/TPFiSFw9kf — Oli London (@OliLondonTV)November 24, 2025

"Izgleda kao striptizeta", "Ovo je sramota u zemlji kao što je Indija", glasili su samo neki od brojnih, negativnih komentara, dok su ostali istakli "da je ona izvođač i da takvu odeću nosi na nastupima", ali i da je "dužnost organizatora da izvođača obavijesti o pravilima oblačenja, ukoliko postoje".