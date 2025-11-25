Dženifer Lopez nastupila na svadbi indijskog milijardera: Zaradila dva miliona dolara, mijenjala provokativne kostime

Poznata pjevačica Dženifer Lopez nastupila je na jednom vjenčanju u Indiji.

Dženifer Lopez je tokom vikenda nastupila na luksuznom vjenčanju milijardera u Indiji. Ona je prisutne očarala nizom sjajnih i provokativnih kostima dok je izvodila svoje najveće hitove, uključujući "Waiting for Tonight" i "Get Right", a za to je dobila čak dva miliona dolara.

Pogledajte fotografije Dženifer Lopez na vjenčanju:

Tokom ceremonije, Lopezova se pojavila u svjetlo roze sariju sa šljokicama, a zatim se presvukla u crni bodi sa izrezima kako bi započela svoj muzički nastup. Za drugi dio nastupa, pevačica je odabrala zlatni komplet sa sjajnom jaknom, dok je finale obilježila ukrašenim bodijem sa visokim izrezima i čizmama do kolena.

U jednom trenutku, Dženifer je završila nastup, podigla čašu i nazdravila mladencima, Netri Manteni i Vamsiju Gadiraju, koji su joj se pridružili na sceni.

"Neka ove porodice budu ujedinjene na ovom prelijepom danu, i neka nas Bog sve blagoslovi", izjavila je pjevačica, piše Page Six.

Netra je ćerka Rame Raju Mantene, uglednog farmaceuta i predsjednika kompanije Ingenus Pharmaceuticals, dok je njen suprug Vamsi Gadiraju bogati tehnološki preduzetnik, suosnivač i glavni tehnološki direktor platforme za dostavu hrane Superorder, koji je prošle godine bio na Forbesovoj listi "30 Under 30".

her body is goals and i know it make several fansoms madpic.twitter.com/p03fj1NeB7 — JLo.impact (@JLoLegend69)November 23, 2025

Venčanje u Udajpuru trajalo je četiri dana i uključivalo brojne muzičke nastupe čuvenih izvođača, dok je prve večeri bio angažovan DJ Tiësto. Proslava je trajala tri dana, a samo vjenčanje održano je 23. novembra.

Među zvanicama su se našle brojne bolivudshe zvijezde, ali i poznate ličnosti iz SAD. Mladenci su se u jednom trenutku pridružili na sceni i plesali u tradicionalnim indijskim kostimima, dok je Donald Tramp Džunior pratio ceremoniju zajedno sa djevojkom Betinom Anderson.

