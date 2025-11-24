Ljuba Aličić zapalio mreže svojim engleskim: Devita nazvao Cedevito, evo kako se obratio Darku Laziću

Pjevač Ljuba Aličić nasmijao je pratioce i fanove kada je u javnost isplivao snimak sa krštenja ćerke Darka Lazića na kojem pjevač pokušava da priča na engleskom.

Uvijek je zanimljivo i simpatično kada domaće zvezde progovore neki strani jezik, u kojem nisu baš najtečniji, blago rečeno, a ovog puta briljirao je Ljuba Aličić, koji je nasmijao pratioce i fanove kada je u javnost isplivao snimak sa krštenja ćerke Darka Lazića na kojem pjevač pokušava da priča na engleskom.

Ljuba se pojavio na proslavi kod Darkove ćerke Srne, a mrežama je počeo da kruži snimak koji se naširoko komentariše. Poslušajte kako u njegovoj interpretaciji zvuči "number one" ("broj jedan"):

Tokom izvedbe pjesme, Ljuba je istakao koliko voli Darka pa je pokušao na engleskom jeziku da mu poruči kako je on "broj jedan".

Uslijedili su komentari: "Ljuba riješio engleski", "Treba pokrenemo brend u kolaboraciji sa Ljubom - UAMBR VAN", "Uan Bruan > Darko Lazic", "Propričao holandski bez da je svjestan toga".

Međutim, ovo nije jedini gaf folkera, slučajno ili namjerno, tek on je nedavno "prekrstio" repera Devita i nazvao ga Cedevito, što je nasmejalo prisutne novinare.

