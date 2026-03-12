Istraživanje SETI instituta sugeriše da signali vanzemaljaca možda postoje, ali da ih nestabilno svemirsko okruženje čini neprepoznatljivim.

Naučnici upozoravaju da bi odgovor na pitanje zašto još nismo čuli vanzemaljce mogao da se krije - u samom svemiru!? Novo istraživanje pokazuje da signali koje potencijalne civilizacije šalju možda nikada ne stižu do Zemlje u obliku koji bismo mogli da prepoznamo.

Naučnici američkog Instituta SETI saopštili su da nestabilno "svemirsko vrijeme", poput solarnih oluja i turbulencija plazme oko zvijezda, može značajno da oteža detekciju radio-signala iz dubokog svemira. Zbog toga je moguće da poruke vanzemaljskih civilizacija jednostavno ne uspijevaju da stignu do naših teleskopa.

Novo istraživanje Instituta SETI iz Silicijumske doline, organizacije koja se bavi potragom za vanzemaljskom inteligencijom i koju djelimično finansira NASA, ukazuje da nestabilni uslovi u svemiru mogu ozbiljno da poremete radio komunikaciju na kosmičkim udaljenostima. Kako piše Gardijan, svemirske oluje mogu da izobliče, odnosno „razvuku“ signale koji dolaze sa udaljenih planeta.

Prema navodima istraživača, aktivnost zvijezda - uključujući solarne oluje i turbulencije plazme u blizini zvijezde oko koje kruži "planeta odašiljač" - može da proširi inače veoma uske radio signale. Kada se to dogodi, energija prenosa se raspoređuje na mnogo širi spektar frekvencija.

Takva promjena čini signal znatno težim za otkrivanje standardnim metodama pretrage koje danas koriste radio-teleskopi. Drugim riječima, signal može postojati, ali biti toliko razvučen da jednostavno ne ulazi u opseg koji naučnici prate.

Astronom Instituta SETIVišal Gadžar kaže da upravo takvi procesi mogu da objasne dio takozvane "radio tišine" na koju istraživači nailaze tokom potrage za tehnološkim tragovima vanzemaljskih civilizacija.

"Ako se signal proširi zbog okruženja njegove matične zvijezde, može pasti ispod naših pragova detekcije čak i ako je prisutan", rekao je Gadžar.

Istraživanje, objavljeno u časopisu Astrophysical Journal, sugeriše da bi vanzemaljske civilizacije - iako je to i dalje malo vjerovatno - mogle da postoje i čak pokušavaju komunikaciju sa Zemljom. Međutim, nepredvidivi uslovi u svemiru mogu da izobliče njihove signale do te mjere da ih naši instrumenti jednostavno ne registruju.

Tema vanzemaljaca ponovo u fokusu

Tim Instituta SETI do ovih zaključaka došao je analizom uticaja aktivnosti zvezda na radio-signale koristeći prenose svemirskih letjelica iz Sunčevog sistema. Dobijene podatke zatim su primijenili na okruženja udaljenih zvjezdanih sistema.

Interesovanje za temu vanzemaljskog života poslednjih godina ponovo je poraslo, naročito nakon izjava pojedinih američkih zvaničnika i bivših obavještajaca o neobjašnjivim anomalnim pojavama.

Bivši zvaničnik američkog Ministarstva odbrane2024. godine tvrdio je pred Kongresom da su pojedini državni službenici bili povrijeđeni tokom susreta sa vanzemaljcima. Godinu dana ranije uzbunjivač Dejvid Gruš, bivši obavještajni zvaničnik koji je do 2023. predvodio vladin tim za analizu neobjašnjivih anomalnih pojava, rekao je da je Pentagon decenijama vodio tajni program prikupljanja i pokušaja obrnutog inženjeringa srušenih NLO letjelica.

Raspravu je nedavno ponovo pokrenuo i bivši američki predsjednik Barak Obama. On je prošlog mjeseca u jednom podkastu rekao da su vanzemaljci "stvarni", ali je već narednog dana na društvenim mrežama pojasnio da nije vidio nikakve dokaze za to.

Nakon toga predsjednik SAD Donald Tramp najavio je da će odobriti objavljivanje svih vladinih dokumenata o vanzemaljcima, NLO i neobjašnjivim anomalnim pojavama.

