logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ovo je mnogo glupo što si rekao": Pevačice u šoku zbog izjave u emisiji Ognjena Amidžića, priznao da bi prevario ženu

"Ovo je mnogo glupo što si rekao": Pevačice u šoku zbog izjave u emisiji Ognjena Amidžića, priznao da bi prevario ženu

Autor Dragana Tomašević
0

Petar Mitić šokirao izjavom u emisiji Ognjena Amidžića

"Ovo je mnogo glupo što si rekao": Pevačice u šoku zbog izjave u emisiji Ognjena Amidžića, priznao d Izvor: Printskrin / Youtube / AmiG Show

Pevačica Ivana Pavković i njen suprug Petar Mitić godinama uživaju u skladnom braku tokom kojeg su dobili troje dece. Nedavno su objavili novu pesmu, koja je bila povod njihovog gostivanja u emisiji Ognjena Amidžića, iz koje sada jedan snimak kruži mrežama.

Ivana i Petar su igrali jednu od igara u kojoj su odgovarali na škakljiva pitanja, jedno od njih je bilo "ko bi pre prevario partnera".

Petar je dao odgovor da bi on to pre uradio, Ivana je odgovorila isto - da je on taj koji bi pre počinio preljubu, a potom je stiglo objašnjenje koje je zapanjilo sve u studiju, a od njegove žene izmamilo komentar "Ovo je mnogo glupo što si rekao".

Pogledajte:

Ivana Pavković i Petar Mitić u Amig šou
Izvor: Youtube / AmiG Show

Dok je Petar pričao "kako on treba da bude žrtva i da je njegova žena divna, i dobra domaćica i verovatno ga voli više nego on nju", Tea Tairović ga je slušala otvorenih usta.

Tagovi

Petar Mitić Tea Tairović prevara

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ