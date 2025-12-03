"Ovo je mnogo glupo što si rekao": Pevačice u šoku zbog izjave u emisiji Ognjena Amidžića, priznao da bi prevario ženu

Petar Mitić šokirao izjavom u emisiji Ognjena Amidžića

Pevačica Ivana Pavković i njen suprug Petar Mitić godinama uživaju u skladnom braku tokom kojeg su dobili troje dece. Nedavno su objavili novu pesmu, koja je bila povod njihovog gostivanja u emisiji Ognjena Amidžića, iz koje sada jedan snimak kruži mrežama.

Ivana i Petar su igrali jednu od igara u kojoj su odgovarali na škakljiva pitanja, jedno od njih je bilo "ko bi pre prevario partnera".

Petar je dao odgovor da bi on to pre uradio, Ivana je odgovorila isto - da je on taj koji bi pre počinio preljubu, a potom je stiglo objašnjenje koje je zapanjilo sve u studiju, a od njegove žene izmamilo komentar "Ovo je mnogo glupo što si rekao".

Ivana Pavković i Petar Mitić u Amig šou

Dok je Petar pričao "kako on treba da bude žrtva i da je njegova žena divna, i dobra domaćica i verovatno ga voli više nego on nju", Tea Tairović ga je slušala otvorenih usta.