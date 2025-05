Dejvid Bekam se plaši da mu se ne ostvari najveći strah sa sinom: Bruklin spomenuo oca usred porodične "svađe"

Bruklin Bekam rijetko komentariše oca Dejvida usred porodične "svađe", dok se otkriva da je fudbaler "očajan da popravi odnose".

Izvor: Instagram printscreen / davidbeckham

Bruklin Bekam je dao rijetku izjavu o svom ocu, fudbaleru Dejvidu, usred porodične razmirice.

Porodica Bekam se već neko vrijeme nalazi u centru sukoba koji je podijelio Bruklina (26) i njegovu suprugu Nikolu Pelc (29) s jedne strane, i ostatak porodice s druge strane.

Situacija je kulminirala prošle nedjelje kada se Bruklin i Nikola nisu pojavili ni na jednoj od proslava povodom Dejvidovog 50. rođendana. List The Mail otkriva da je djevojka Romea Bekama, Kim Turnbul, označena kao "žrtveno jagnje" u ovom porodičnom sukobu.

Ali u intervjuu za The Sunday Times, povodom svog angažmana u Formuli E, Bruklin je dirljivo govorio o tome kako su se on i njegov otac zbližili zahvaljujući trkama.

"To je nešto što je mene i mog tatu povezalo", rekao je Bruklin na Formula E Evo Session događaju u Majamiju u martu, otkrivši da je njegova ljubav prema trkama počela još kada je bio veoma mlad.

"Moj tata je imao neke prilično kul automobile", dodao je, a zatim otkrio da je Dejvidov omiljeni automobil "Jaguar iz 1954. godine, koji veoma rijetko vozim - samo kada je vrijeme savršeno."

Ovo dolazi nakon što je otkriveno da je Dejvid navodno "očajan da popravi odnos sa sinom Bruklinom jer se plaši da se istorija ponavlja", podsjećajući na njegov žestok sukob sa ocem Tedom 2005. godine. Iako sada Dejvid (50) i Ted (77) imaju blizak odnos, nekada nisu ni razgovarali.

Nakon što je Ted 2007. godine doživio ozbiljnu zdravstvenu krizu, to je podstaklo njih dvojicu da izglade odnose i ponovo stupe u kontakt, i od tada su veoma bliski. Sada je Dejvid navodno zabrinut da se "istorija ponavlja", usljed trenutnog zahlađenja odnosa sa najstarijim sinom Bruklinom, kojeg ima sa suprugom Viktorijom.

Jedan blizak prijatelj porodice navodno je rekao za The Sun: "Dejvid i cijela porodica se iskreno plaše da bi Bruklin mogao zauvijek da im se udalji."

"Riječ 'izgubljen' ovdje ima posebno težak ton, jer je to upravo ono što je Dejvid osjećao kada se posvađao sa svojim ocem. Ted je vjerovao da on i sin nikada više neće progovoriti, i bio je slomljen. Bile su to izuzetno teške godine koje su razorile cijelu porodicu", navodi Daily Mail.