U Zrenjaninu uhapšeni M. L. (1961) i M. L. (1988) zbog sumnje u ubistvo i uništavanje dokaza. Tijelo žrtve pronađeno u rijeci Tisi.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu, uhapsili su M. L. (1961) iz okoline ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo.

Policija je, takođe, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu, uhapsila i M. L. (1988) iz okoline Zrenjanina, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo sprječavanje i ometanje dokazivanja.

Sumnja se da je M. L. (1961), početkom januara ove godine, usmrtio tridesetšestogodišnjeg muškarca iz okoline Zrenjanina čije je tijelo pronađeno 12. marta u rijeci Tisi, dok se M. L. (1988) sumnjiči da mu je pomogao da uništi i sakrije dokaze, kao i da se riješi tijela.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.

