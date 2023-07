BILI SU PROTIV NJE JER SE SKIDA U FILMOVIMA: Otkriveni detalji veze Severininog bivšeg i srpske glumice - Vratio se kući

Igor Kojić i Teodora Bjelica raskinuli posle nekoliko meseci veze

Izvor: RTS Screenshot

Bivši fudbaler i sin pevača Dragana Kojića Kebe Igor i glumica Teodora Bjelica, nedavno su raskinuli vezu nakon nekoliko meseci zabavljanja tokom kojeg su počeli i da žive zajendo.

Par je navodno zakazao i venčanje za novembar ove godine, ali je veza prekinuta, na iznenađenje roditelja bivšeg muža Severine Vučković. Nesuglasice su se navodno desile kada su krenuli sa organizacijom venčanja, u mnogim stvarima se nisu složili te je Teodora shvatila da im u braku neće cvetati ruže jer im se stavovi ne podudaraju.

"Igoru nije svejedno, žao mu je zbog Teodorine odluke, nije to očekivao jer su zakazivali venčanje. Zbog nje se odselio iz porodične kuće, a sada se pakuje i vraća kod roditelja. Kada je saopštio Kebi da svadbe neće biti i da je Teodora s njim raskinula, on je prvo bio u šoku i mislio da se Igor šali s njim. Kada je shvatio da nije šala, rkeoa mu je da je bolje da se to sada desilo, nego da je opet kao sa Severinom pravio svadbu a onda nakon nekoliko meseci da dođe do razvoda", rekao je neimenovani izvor za Stars i nastavio:

"Keba i Olja od početka nisu podržavali tu vezu, jer se njima nije svidelo što se glumica za skida bez problema zbog uloge. Međutim, videli su da se Igor zaljubio i ćutali su, šta će, podržavali su ga i kada je rekao da će da se ženi. Sada deluje da su srećni što je na vreme došlo do raskida i što svadbe neće biti. Rekli su Igoru da ode negde na more, a onda i da ode u Ameriku kod sestre da se resetuje od svega".