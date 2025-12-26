Smuvala najlepšeg, a on spavao sa dadiljom: Lečila rane na oženjenima, a sad čeka 2. dete sa 15 godina mlađim

Sijena Miler važi za jednu od najlepših žena Holivuda, a pre nego što se skrasila kraj 15 godina mlađeg, imala je niz afera o kojima je brujala javnost

Izvor: PARAMOUNT PICTURES / AFP / Profimedia

Jedna od najlepših žena Holivuda, Sijena Miler, 28. decembra je proslavila svoj 44. rođendan u velikom stilu. Slavna glumica imala je fantastičnu godinu iza sebe, a nedavno je iznenadila sve vešću da ponovo čeka dete sa svojim 15 godina mlađim partnerom Olijem Grinom.

Izvor: Doug Peters / Alamy / Profimedia

Ona se početkom decembra pojavila na dodeli Fashion Awards 2025. u potpuno providnoj haljini, a stomak je bio u prvom planu. Inače, njoj je ovo treće dete po redu, drugo sa Grinom.

Izvor: LounisPhotography/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Inače, lepa Sijena je sa Olijem Grinom, koji je britanski maneken i glumac, već četiri godine, a njihova ljubav je, kako se čini, jača iz dana u dan. No, glumica je, pre nego što ju je osvojio slavni lepotan, imala veoma turbulentan život.

Karijeru započela kao model

Podsetimo, Miler je svoju karijeru počela da gradi kada je imala samo 16 godina. Najpre se okušala u modelingu, a već u startu je snimala kampanje za velike brendove, da bi potom počela da je zanima i gluma.

Na veliku scenu probio ju je film "Devojka iz fabrike", koji joj je bukvalno otvorio vrata Holivuda koji ju je do tada posmatrao kao "samo još jedno lepo lice".

Bila je sve traženija, a samim tim i uticajnija, zbog čega su je povezivali i sa brojnim slavnim muškarcima, poput Danijela Krejga, Paf Didija, Orlanda Bluma... zbog čega su je tabloidi nazivali "serial Miller", a onda se u njenom životu pojavio Džad Lou.

Par se upoznao 2003. na snimanju romantične komedije "Alfie", a već oko Božića te godine su se i verili.

Afera i prvi raskid

Međutim, samo tri godine kasnije usledio je raskid nakon što joj je priznao da je spavao s dadiljom svoje dece, Dejzi Rajt koja je kasnije za tabloide izjavila:

"Proveli smo preuzbudljive noći zajedno. Džud je savršen ljubavnik i celo telo mi je titralo od njegovih dodira. Sve je počelo kad smo otišli na koncert i popili nekoliko piva. Nakon što se koncert završio, otišli smo iza bine i popili još flašu vina. Odlučili smo da odemo kući, a na putu do kuće Džud mi se poverio kako je teško biti slavan. Kada smo stigli kući, obišla sam njegovu decu, a kada sam se spustila u prizemlje, čekao me je sa flašom vina i romantičnom muzikom. Pričali smo o svemu do kasno u noć, a onda je rekao da mora da ide da spava i poljubio me u usta. Dodao je da mu se slobodno pridružim jer je kuća velika i mogla bih da se osećam usamljeno u svojoj sobi. Sledeće čega se sećam bili su strastveni poljupci. Bilo je prekrasno i strastveno. Nikada nisam bila s muškarcem koji se bolje ljubi. Počeli smo da se penjemo stepenicama, a kada smo došli do sobe, rastrgao je svu odeću s mene. Toliko sam ga želela".

Inače, Lou je, pre nego što je uplovio u odnos sa Sijenom, dobio troje dece sa dizajnerkom Sejdi Frost.Nakon raskida sa Milerovom,dobio je i dete sa američkom manekenkom Samantom Brk 2009.

Sijena Džadu dala drugu šansu

A onda je sve iznenadila vest da je Sijena Miler dala drugu šansu nevernom bivšem. Par pomirio i otputovao na Karibe gde su proslavili Novu godinu i otkrili medijima planove za venčanje.

Samo dva meseca nakon što su 2011. kupili luksuzno ljubavno gnezdo u Londonu, sreći je došao kraj. Njihov prijatelj je rekao da su odluku o raskidu veze doneli zajedno i da će ostati prijatelji.

Ipak, Džud se tada našao na meti optužbi jer ga je Sijena smatrala glavnim krivcem što su priče iz njene intime našle mesto u tabloidu "News Of The World".

Tužila je novine zbog ometanja privatnosti i psihičkog uznemiravanja tokom godinu dana. Tada je i otkrila kako je bila uverena da članovi njene porodice, kao i bivši dečko Džud Lou, medijima prodaju priče o njoj, a na kraju je otkriveno da joj je mobilni hakovan.

Šta se zapravo desilo?

Prema navodima medija, ovog puta je Sijena ta koja je bila neverna, te se u javnosti saznalo da je imala aferu sa Danijelom Krejgom kojem je čak ostavila i poruku "Volim te". Lou je čak kasnije tvrdio da je Sijena ta koja je varala pre nego što je on nju prevario sa dadiljom.

Izvor: Sony Pictures Classics / Entertainment Pictures / Profimedia

Takođe su je optuživali da je Loua koristila kao odskočnu dasku za napredovanje. Sa druge strane, Sijena je navode demantovala, a Krejga je okarakterisala kao najboljeg prijatelja koji joj je pomogao dok je prolazila kroz raskid.

Međutim, samo što je utišala glasine oko afere sa čuvenim Džejmsom Bondom, Sijena se našla u centru novog skandala.

Afera sa oženjenim

Uhvaćena je u prisnom odnosu sa Baltazarom Getijem, i to tokom praznika, iako je on tada bio u braku sa Rosetom Milington. Nakon što je i ova afera otkrivena u javnosti, Baltazar se rastao od supruge, međutim, ipak je odlučio da joj se vrati, i da ostavi Sijenu. Glumica je raskid teško podnela, slala mu je poruke, ali Geti je ostao neumoljiv.

Izvor: Anthony Monterotti / Pacific coast news / Profimedia

Nakon što je Sijena prebolela njegovu i Džadovu izdaju, viđena je u društvu četiri godine mlađega glumca Toma Sturdžea, sina redatelja Čarlsa Sturdža i glumice Fibi Nilols, a mediji su već početkom 2012. počeli nagađati kako se par verio i da očekuje prvo dete.

Iako su isprva tajili vest, kasnije je potvrdila da će postati majka, a par je kasnije dobio ćerku Marlou. Međutim, već 2015. Sijena i Tom su raskinuli.

Nakon raskida, glumicu su povezivali sa Bredom Pitom, da bi potom uplovila u vezu sa Lukasom Zvirnerom za kog je bila i verena. Međutim, njihova ljubav doživela je krah 2020.

Naredne dve godine, o ljubavnom životu Milerove se nije ništa znalo, sve dok nije viđena sa Olijem Grinom u februaru 2022.

Par je počeo i da zajedno dolazi na velika dešavanja, a 2023. Sijena je bila trudna sa njihovim prvim zajedničkim detetom. Glumica i njen 15 godina mlađi dečko ne kriju da su jako zaljubljeni, a često na događajima ne mogu da skinu ruke jedno sa drugog, te se čini da je Sijena konačno pronašla "gospodina pravog".