Lijepa glumica trudna sa 15 godina mlađim: Prošetala u skandal haljini i pokazala stomak, pljušte kritike zbog golotinje

Autor Jelena Sitarica
0

Sijena Miler je na spektakularan način otkrila da je trudna po drugi put sa svojim dečkom Olijem Grinom

Sijena Miler trudna Izvor: LounisPhotography/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Slavna glumica Sijena Miler napravila je bum na dodjeli nagrada Fashion Awards 2025, kada se na crvenom tepihu pojavila u smjelom izdanju koje je u prvi plan istaklo njen trudnički stomak.

Lijepa glumica prošetala je u govoto potpuno providnoj bijeloj, takozvanoj "goloj" haljini, a od nje se nije odvajao njen 15 godina mlađi partner Oli Grin.

Izvor: Doug Peters / Alamy / Profimedia

Par se sve vrijeme zaljubljeno gledao, a Grin je pazio da njegovoj voljenoj nijednog trenutka ništa ne fali.

Inače, Sijeni je ovo treće dijete, drugo sa Grinom.

Nakon otkrivanja trudnoće, reakcije na mrežama su bile podijeljene. Sa jedne strane su oni koji su oduševljeni izdanjem, a sa druge oni koji smatraju da je Sijena "previše gola", i da "ne bi trebalo ovako da se oblači".

Sijena Miler trudna

