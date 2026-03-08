Masovna tuča u beogradskom restoranu, povrijeđena trudnica.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U beogradskom restoranu večeras je došlo do masovne tuče tokom proslave 18. rođendana. Prema prvim nezvaničnim informacijama, povrijeđeno je više osoba, a među njima, navodno, i trudnica.

Prema pisanju stranice Moj Beograd, sukob je izbio u trenutku kada su iznosili tortu i šampanjac, nakon čega su se dvije grupe mladića potukle.

"U opštem haosu jedna trudna žena je pala na pod, gdje su je, kako svedoci navode, učesnici tuče udarali nogama. Žena je tom prilikom navodno zadobila povrede", navodi se na stranici Moj Beograd. .

Ostali gosti su u panici počeli da napuštaju restoran.

Na licu mjesta nalazi se veliki broj pripadnika policije i ekipa Hitne pomoći, dok se povrieđenima ukazuje pomoć. Prema nezvaničnim informacijama, više osoba je povrijeđeno.

(Blic/MONDO)