Poznata pjevačica donirala 86.000 eura za liječenje djevojčice: Ostavila emotivnu poruku i rasplakala svijet

Tejlor Svift je vidjela prilog djevojčice koja vodi tešku borbu protiv raka i odmah je reagovala.

Izvor: Profimedia/SplashNews.com

Pjevačica Tejlor Svift donirala je 100.000 dolara (oko 86.000 evra) za liječenje dvogodišnje djevojčice koja se bori sa teškom bolešću, svega desetak dana nakon što je video djevojčice na društvenim mrežama postao viralan, jer je Tejlor nazvala svoju prijateljicom.

Donacija je uplaćena na GoFundMe stranicu otvorenu za devojčicu Lilah, kojoj je sa samo 18 meseci dijagnostikovan rak četvrtog stadijuma. Priča je do pjevačice stigla nakon što je ranije ovog mjeseca internetom počeo da kruži video u kojem Lilah gleda muzički spot Fate of Ophelia. U jednom trenutku, djevojčica je prstom pokazala na ekran i radosno uzviknula: "To je moja prijateljica!"

Doniraju i obožavaoci

Tejlor je u petak, 17. oktobra, uplatila 100.000 dolara na GoFundMe stranicu porodice, ostavivši i dirljivu poruku:

"Šaljem veliki zagrljaj svojoj prijateljici, Lilah!". Njena gesta podstakao je i obožavaoce, poznate kao Swiftiji, da počnu uplaćivati donacije od 13 dolara (oko 11 evra), broja koji za pjevačicu ima posebno značenje.

Tejlor ruši rekorde novim albumom

Tejlorin 12. studijski album, The Life of a Showgirl, u samo nedelju dana od objave prodat je u četiri miliona primjeraka u Sjedinjenim Američkim Državama, čime je oborila rekord koji je skoro deset godina držala Adel.

Svift je ovim uspjehom postala i solo izvođačica sa najviše albuma, njih 15, na prvom mestu Billboard 200 liste, prestigavši Drejka i Džeja-Za, koji imaju po 14 albuma. Jedini izvođači koji su i dalje ispred nje su legendarni The Beatles sa 19 albuma na vrhu liste.