Babić dobio blizance ali slavlje izostalo, oglasila se njegova bivša: "Pijem vino i osjećam se nenormalno srećno"

Srpski milioner Branko Babić juče je dobio blizance, a njegova bivša devojka Ivana Slipčević poznatija kao Tačkasta Mara se uselila u nov dom odakle se oglasila.

Ivana Slipčević, koja je na mrežama poznatija kao Tačkasta Mara, nakon raskida sa milionerom uživa u slobodi. A sada je pokazala dio dnevne sobe gdje je ubacila jelku visoku četiri metara, a u opisu nije krila sreću što će Novu godinu da provede u novom domu.

"Prva Nova godina u novom domu, i savršena gospođa Jelka sa svojom visinom od 4 metra zasjenila nas je svojom ljepotom. Ove godine sam se odlučila samo za ogromnu plišanu mašnu i milion lampica. Učiniće nam ove praznike nezaboravnim, a predivne i neprocjenjive uspomene sam počela da skladištim od prvog dana u novom domu. Mislila sam da ću ostati bez jelke usljed radova i datuma ali kockice su se sklopile, i trenutno dok vam ovo pišem sjedim ispred jelke,pijem vino i osjecam se nenormalno srećno", napisala je.

Babić neće slaviti zbog smrti oca

Žena srpskog milionera Branka Babića, Milica, porodila se juče i na svijet donijela blizance. Branko se tim povodom oglasio za domaće medije i otkrio detalje porođaja.

Branko je istakao da je porođaj bio zakazan, te da je sve prošlo u najboljem redu.

"Sve je prošlo super, carski rez dječak i djevojčica. Srna i Milan. Probudila se sve je prošlo okej, čuli smo se već nekoliko puta", rekao je Branko koji je objasnio da zbog smrti oca neće praviti veliko veselje.

"Zbog smrti oca neću slaviti, malo ćemo se okupiti da obilježimo, ali neće biti velikog slavlja", zaključio je on za domaće medije, prenosi Blic.

Branko i Milica su ćerki i sinu dali imena sa jakom simbolikom - Srna i Milan.

