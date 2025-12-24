Melina došla u Beograd po potvrdu o razvodu: Svi se pitaju da li sprema teren za novi brak sa milionerom?

Melina Džinović je došla u državnu instituciju zbog birokratije i trudila se da prođe neopaženo

Melina Galić, do prošle godine Džinović, ponovo je u centru pažnje. To doskorašnjoj supruzi Harisa Džinovića ne pada teško.

Modna kreatorka je u ponedeljak viđena u zgradi opštine Savski venac, gdje je, prema našem saznanju, došla kako bi završila neophodnu administrativnu proceduru, što je odmah pokrenulo priče da se priprema za novo životno poglavlje, odnosno brak.

Nije uspjela da prođe neopaženo:

Smirena i fokusirana

Kako navode izvori bliski opštinskim krugovima, Melina je u zgradu stigla nenametljivo, bez pratnje i velike pompe, ali s jasnim razlogom. Prema njihovim riječima, došla je kako bi prikupila i sredila kompletnu dokumentaciju potrebnu za sklapanje novog braka, saznaje Kurir.

Očevidac koji se zadesio na licu mjesta do detalja je ispričao kakav je utisak na njega ostavila Melina.

"Zadržala se kratko, obišla je nekoliko šaltera i razgovarala sa službenicima. Djelovala je smireno i fokusirano, kao neko ko tačno zna zbog čega je došao. Koliko sam čuo, uzela je potvrdu o slobodnom bračnom stanju, tj. da je zakonski razvedena žena", rekao je Kurirov sagovornik, koji se zatekao na licu mjesta.

Ako je suditi po fotografijama, ona je bila jednostavno obučena, u svom prepoznatljivom stilu, ali diskretna, nastojeći da ne privlači previše pažnje. Ipak, njeno prisustvo nije moglo da prođe neprimijećeno jer od razvoda s poznatim pjevačem intrigira javnost, kako svojim privatnim životom, tako i statusom u javnosti.

Ovaj dolazak u opštinu desio se u trenutku kad se sve češće spekuliše o njenom emotivnom životu i planovima za budućnost. Nakon burnog perioda i promjena kroz koje je prošla, čini se da je Melina odlučila da zatvori jedno poglavlje i započne novo, stabilnije i mirnije. Iako se sama Melina nije javno oglašavala povodom ove posjete, niti potvrdila razloge dolaska u opštinu Savski venac, činjenica da je sređivala administrativnu dokumentaciju ostavlja malo prostora za sumnju da nisu u pitanju ozbiljni planovi.

Da li je u pitanju formalni korak ka vjenčanju ili tek dio šire pravne procedure, ostaje da se vidi. Ono što je sigurno jeste da Melina očigledno pažljivo i temeljno pristupa novoj fazi života, bez brzopletih odluka i bez potrebe da o tome javno govori.

Kao što su mediji već pisali, Melina će stati na ludi kamen s biznismenom koji živi u Monte Karlu. Jedna od Melininih prvih komšinica je Srpkinja i ona je iznijela tvrdnje o novom dečku modne kreatorke. Nedavno je Kurirov reporter bio u Monte Karlu, gdje je saznao detalje veze između Meline i biznismena.

"Ovaj stan u kom je sad Melina nije njen, već njenog dečka. On tu nekretninu ima već nekoliko godina. Poznat je široj javnosti u Srbiji, ali ne bih o tome. Tačno je da je milioner, a stariji je od Meline skoro 20 godina. Žena definitivno voli starije muškarce, to joj je fetiš. On je baš odlijepio za njom i trudi se da joj udovolji u svemu. Vrlo su diskretni, rijetko odavde izlaze zajedno. Stan im je jedan od najljepših u zgradi, imaju fantastičan pogled na glavni bulevar, ali i na more", rekla je ona.

