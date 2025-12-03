"Bili smo pod dejstvom alkohola": Pjevačica priznala da se krišom viđala s Harisom Džinovićem posle razvoda od Meline

Pjevačica Nataša Alimpić, koja je nedugo nakon razvoda Harisa Džinovića i Meline izjavila da bi voljela muža kao što je on, priznala da su se viđali, ali i da joj se nedavno nije javio na nastupu.

Izvor: Youtube/kurir/MONDO/Stefan stojanović

Pjevačica Nataša Alimpić je prije dvije godine, kada je objavljeno da se razvode Haris Džinović i Melina, medijima otkrila da bi voljela da ima muža kao što je poznati pjevač.

Bivša učesnica Zvezda Granda je sada otkrila da se vidjela sa Harisom, kao i da je prvi kontakt s njim imala kada ju je on pozvao.

"Vidjeli smo se na jednom nastupu gdje smo se i upoznali. Tada nismo razmijenili brojeve telefona, ali je on moj negdje našao i uspio da me kontaktira nakon toga. Želio je da mi se zahvali za sve lijepe riječi koje sam mu javno uputila. Pokazao je učtivost prema meni i iznenadio me je time što se javio. Nisam imala namjeru da ga na bilo koji način isprovociram i izazovem kontakt na taj način. Njegova poruka je za mene bila veliko iznenađenje. Nisam htjela da potenciram ovu priču, ali ovo traje već dvije godine", navela je pjevačica i otkrila da li je sa Harisom bilo nešto više od prijateljstva:

"Nismo proveli neki dug period zajedno. Upoznali smo se posle tog njegovog poziva. Pozvao me je na večeru i proveli smo zajedno neko vrijeme. Nisam mogla da znam kako će se naš odnos odvijati, ali upoznali smo se i popričali o svemu. Bila sam u strahu da ću izbaksuzirati sve to ukoliko otkrijem javno informaciju o našem viđanju. Bitnje da njega imam intimno prijateljski u svom životu, nego da on meni pruži neku pomoć u karijeri. Više mi je značilo da ga zaista upoznam. Ne kajem se što sam to uradila, jer sam toliko lijepih riječi i savjeta dobila od njega. Taj čovjek je beskrajno duhovit i simpatičan, ima džentlmenske manire... Prijao mi je taj naš susret i nisam htjela to da okrenem u lične svrhe", rekla je Nataša i otkrila da je nedavno Džinovićev pozdrav izostao.

Izvor: YouTube/Kurir

Kako se spekuliše, Haris Džinović ima novu djevojku sa kojom se nedavno pojavio na nastupu Vesne Zmijanac, a na kom je bila i njegova mlađa koleginica Nataša Alimpić.

" Tu sam bile to veče, pjevala sam prije Vesne Zmijanac u tom restoranu. Došao je sa tom djevojkom, vidjela sam ih, ali mi se nije javio. Ne znam zašto se nije javio jer smo se prije tog susreta vidjeli nekoliko puta i bili u kontaktu. Nismo se posvađali, te ne postoji razlog zbog čega mi nismo u dobrom odnosu. Nijednim postupkom ga nisam uvrijedila i doprinijela tome da se ne javi i da se pravi kao da me ne poznaje. Ne krivim ga, možda ima emotivnu vezu zbog koje druženje sa mnom ne može da nastavi ili tu postoji neki veći razlog za koji mi nije rekao. Neshvatljivo mi je da se tako jedna dobra priča prekine, a da ja ne znam razlog. Ništa mi nije jasno".

"Palo je u vodu sve što mi je obećao"

"Bio mi je podrška i u poslovnom smislu, spremao me je za jedno takmičenje, govorio o tehnici pjevanja... Palo je u vodu sve što mi je obećao. Bili smo pod dejstvom alkohola u tim trenucima, zabavljali smo se, možda je naše sastanke shvatio pogrešno. U potpunosti sam prihvatila njegove savjete za karijeru, ali privatne stvari za koje me je on savjetovao ne mogu u potpunosti da prihvatim, jer neko ko bi mene savjetovao mora te savjete primjenjuje u svom životu. Ne može da me savjetuje i uči me nečemu, a da se ti predstavljaš i radiš drugačije, ispao je kontradiktoran. Ne znam šta je htio da postigne. Ne ljutim se, ali mi je krivo što više nemam priliku da sjedim u njegovom društvu i da provedem neko lijepo vrijeme sa njim. Osakaćena sam za taj period koji bi mi još više donio - rekla je ona za "Radio Svetski".