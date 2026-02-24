"Gradonačelnik (Saša Mujović) je smatrao da nije prikladno da pravimo svečanosti povodom čišćenja kanala i zato sam odlučio da ovo jagnje poklonim Narodnoj kuhinji"

Izvor: X/BudimirMugosa

Ispunio obećanje - jagnje je stiglo na adresu. Nakon što je voda prošla kanalom Mareze za koji je garantovao da se neće desiti, odbornik Budimir Mugoša ispunio je svoju riječ, ali i zadržao stav da priča o Marezi nije završena.

"Ja sam duboko ubijeđen da voda tamo neće doći. Onog momenta kada voda sa Mareze prođe kompletan Lješkopoljski kanal i ulije se prva kap vode u Moraču ja ću da ispečem jagnje za rukovodioce Glavnog grada", rekao je ranije Mugoša.

Ne samo da se kap ulila, nego se ovih dana marešekim kanalom vozilo i čamcem. Zbog svega toga, Mugoša je morao da održi obećanje. Međutim jagnje nije završilo na svečanoj trpezi sa gradskim ocima.

"Kao što sam i obećao da ću pokloniti jagnje ili ispeći jagnje gradonačelniku, ja sam od danas ispunio svoju obavezu, gradonačelnik je smatrao da nije prikladno da pravimo svečanosti povodom čišćenja kanala i zato sam ja odlučio da ovo jagnje poklonim Narodnoj kuhinji jer je očigledno njima i najpotrebnije pa neka im na dobro izađe i na dobro učini", rekao je Mugoša.