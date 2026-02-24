Razbojništvo se desilo 16. maja 2025. godine na štetu jedne podgoričke zlatare, kada je ukraden zlatni nakit, dijamanti i brilijanti ukupne vrijednosti oko 266.032 eura.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

,,Podgorička policija uhapsila je J.B. (42) zbog sumnje da je učestvovao u prošlogodišnjem razbojništvu u zlatari “Mikel” u centru grada, kada je ukraden nakit vrijedan više od 266 hiljada eura. Istragom je do sada identifikovano i uhapšeno dvoje osumnjičenih, dok se za ostalim izvršiocima traga", navodi se u saopštenju Uprave policije.

Razbojništvo se desilo 16. maja 2025. godine na štetu jedne podgoričke zlatare, kada je ukraden zlatni nakit, dijamanti i brilijanti ukupne vrijednosti oko 266.032 eura.

Kako je saopšteno, po nalogu državnog tužioca u Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici, danas je uhapšen J.B. (42) iz Podgorice, zbog sumnje da je izvršio navedeno krivično djelo.

“On se sumnjiči da je, po prethodnom dogovoru sa M.M, koji je ranije uhapšen zbog istog krivičnog djela, kao i sa još dva za sada nepoznata lica, organizovao i realizovao pljačku. Prema sumnjama istražitelja, izvršioci su uz upotrebu spreja sa nadražujućim dejstvom i prijetnju pištoljem ušli u zlataru u centru grada, savladali zaposlene i ukrali veću količinu vrijednog nakita”, dodali su iz Uprave policije.

Nakon izvršenog razbojništva, osumnjičeni su se trčeći udaljili do naselja Drač, gdje ih je, iza jedne osnovne škole, čekao J.B. sa svojim vozilom marke „Passat“ i odvezao ih u pravcu Kolašina.

J.B. će u zakonskom roku biti priveden nadležnom tužilaštvu na dalje postupanje.

Iz policije navode da podgorička kriminalistička policija nastavlja intenzivne operativno-taktičke mjere i radnje u cilju pronalaska otuđenog nakita i identifikacije preostalih učesnika u ovom krivičnom djelu.