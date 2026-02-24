logo
Poznato u kakvom je odnosu Toni Bijelić sa sinom: Prvi put mu se javno obratio nakon razvoda od Dragane Mirković

Autor Ana Živančević
0

Biznismen Toni Bijelić čestitao je sinu Marku rođendan.

Biznismen Toni Bijelić čestitao je sinu Marku rođendan Izvor: instagram/printscreen/tonibijelic

Nakon razvoda Dragane Mirković i Tonija Bijelića, biznismen se dugo nije javno oglašavao, niti je na društvenim mrežama dijelio fotografije sa sinom i ćerkom.

Ipak, danas je napravio izuzetak. Marku, koji proslavlja rođendan, prvi put se javno obratio. Toni je na Instagramu podijelio zajedničku fotografiju sa naslednikom i uputio mu emotivnu rođendansku čestitku.

Pogledajte njihove fotografije:

"Srećan rođendan sine, voli te tata", napisao je Toni uz zajedničku fotografiju.

Dragana izjavila da se više neće udavati

Podsjetimo, Dragana Mirković je nedavno na jednom koncertu poručila da se više nikada neće udavati, ali ipak je ispunila želju fanova i otpjevala pjesmu "Sanjala sam naše venčanje",

"Dogovoreno, narode, biće pjesma. Ali, ne mogu da vjerujem da takvu pesmu ste pronašli. Znači, svaka vam čast! Ko je raspoložen za to da se uda? Ja nisam. Odmah da se ogradim, ne pada mi napamet", rekla je Dragana Mirković

