Donald Tramp pokušava da postigne dogovor o okončanju rata prije proslave američke nezavisnosti, ali Kremlj ne pokazuje spremnost na kompromis.

Izvor: MPI34 / Capital pictures / Profimedia

Donald Tramp pokušava da postigne dogovor prije nego što 4. jula bude domaćin proslave 250. godišnjice američke nezavisnosti, rekli su visoki američki zvaničnici za Bloomberg.

Tokom kampanje za predsjednika, Tramp je više puta obećavao da će okončati rat u roku od 24 sata od preuzimanja funkcije. Oko 400 dana nakon početka njegovog drugog mandata, trilateralni razgovori nisu doveli do sporazuma, a Vladimir Putin, prema rečima zvaničnika, ne pokazuje znakove da je spreman na kompromis.

Tramp sada želi da okonča rat za četiri mjeseca, ali Kremlj je danas, na četvrtu godišnjicu početka rata, poručio da će nastaviti borbe dok ne ostvari svoje ciljeve u Ukrajini.

(Index/MONDO)