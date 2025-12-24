logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ognjen Amidžić vodio emisiju u suknji: Pravi šok uslijedio kad je Đani ustao i pokazao šta ima na sebi (Foto)

Ognjen Amidžić vodio emisiju u suknji: Pravi šok uslijedio kad je Đani ustao i pokazao šta ima na sebi (Foto)

Autor Marina Cvetković
0

Ognjen je na samom početku emisije otkrio zbog čega je on, kao i muški dio gostiju, obučen u škotsku suknju

Ognjen Amidžić vodio emisiju u suknji Izvor: Printscreen

Kao što je i obećao u jednoj od prethodnih emisija, Ognjen je odlučio da pred Novu godinu okupi iste goste, ali u potpuno drugačijem izdanju.

Kao što su mu i obećali, muški dio ekipe došao je u suknjama, uključujući i samog voditelja. Ognjen je na samom početku emisije otkrio zbog čega je on, kao i muški dio gostiju obučen u škotske suknje.

Evo kako je to izgledalo:

"Kako da objasnim sad ovo?! U jednoj emisiji koja se desila ove godine, bili smo u ovom sastavu, pa smo se dogovorili da napravimo ovu novogodišinju emisiju. Tu je bio Heni koji je pristao da bude dio naše ekipe i obukao je škotsku suknju. Ja sam tada lupio da obrijemo sve, ostavimo brkove i obučemo škotske suknje", ispirčao je Ognjen.

Nakon ovoga, Đani je ustao i pokazao kako izgleda u ovoj suknji, te je tako predstavio i Tamaru Milutinović, ali i Borka Radivojevića, na oduševljenje publike.

Možda ce vas zanimati


Tagovi

Ognjen Amidžić suknja Ami G Show

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ